L'advocada del TUE demana declarar inadmissible el recurs de Brussel·les contra Espanya per residus a Balears i Canàries

Publicado 5/9/2019 17:07:35 CET

BRUSSEL·LES, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

L'Advocada General del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TUE) Juliane Kokott ha demanat aquest dijous que es declari inadmissible el recurs en el qual la Comissió Europea demana que es condemni a Espanya per incomplir les regles sobre residus a Canàries i Balears.

Brussel·les va denunciar l'Estat davant el TUE per no haver adoptat els plans de gestió de residus d'aquestes dues comunitats autònomes o de no haver-los revisat dins del termini establert. Les autoritats comunitàries sostenien que aquestes mesures haurien d'adoptar-se abans del 14 de setembre de 2017, termini que havia quedat establert en l'últim advertiment abans de portar el cas a la Justícia europea.

En les conclusions presentades aquest dijous, que no són vinculants de cara a la futura sentència però que solen seguir-se en la majoria dels casos, la lletrada considera que el recurs de la Comissió Europa és inadmissible.

Kokott explica que els plans de gestió de residus havien d'elaborar-se per primera vegada abans del 12 de desembre de 2010, per la qual cosa el termini d'incompliment expirava, com molt ràpid, sis anys més tard, el 12 de desembre de 2016.

La Comissió Europea va sol·licitar a Espanya informació sobre aquest assumpte unes setmanes abans, el 18 de novembre d'aquest any, fet que en opinió de l'Advocada General pressuposa que l'Estat membre ja ha incomplit les seves obligacions. Kokott afegeix en aquest sentit que Brussel·les no pot reclamar informació per tenir-la preparada "a l'espera d'un futur incompliment".

A més, la lletrada apunta que no és possible descartar que aquesta petició d'informació menyscabi el dret de defensa de l'Estat membre, per la qual cosa el recurs d'incompliment no pot basar-se en un escrit datat el 18 de novembre de 2016.

En cas que el TUE no comparteixi aquesta opinió, Kokott proposa els jutges europeus que en la seva futura sentència declarin que Espanya ha incomplit les seves obligacions de revisar els plans de gestió de residus en els sis anys següents a l'expiració del termini de transposició, però al mateix temps desestimi la segona pretensió de l'Executiu comunitari, en la qual demana que es condemni a Espanya per no informar de la revisió d'aquests plans.

L'Advocada General explica que Espanya encerta en al·legar que només ha d'informar a les autoritats comunitàries de les revisions "substancials" d'aquests plans i la Comissió no ha demostrat que els canvis en el cas de Balears i Canàries compleixin aquesta condició.