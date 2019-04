L'Aeroport d'Eivissa registra al març un 11,2% menys de passatgers en comparació amb l'any passat

Publicado 9/4/2019 13:31:08 CET

IBIZA, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

L'Aeroport d'Eivissa va tancar el mes de març amb 240.090 viatgers, un 11,2 per cent menys en comparació amb el mateix període del passat any, segons ha informat Aena.

El motiu del descens és que en 2018 l'operativa de Setmana Santa va tenir lloc en la seva major part al març, mentre que aquest any es desenvoluparà íntegrament a l'abril.

Així mateix, un altre factor que ha influït en els resultats de març és l'inici de la temporada d'estiu, que aquest any ha començat una setmana més tard. Al març, els passatgers amb origen o destinació nacional han crescut un 1,3 per cent amb un total de 215.531 viatgers. Els internacionals han sumat 24.295 passatgers, un 57,8 per cent menys.

D'altra banda, segons dades d'Aena, Holanda és el mercat internacional que més passatgers ha transportat al març amb 10.672.

En relació a les operacions d'aeronaus, l'Aeroport eivissenc va gestionar el mes passat 2.636 moviments, un 15,8 per cent menys, dels que 2.484 van ser comercials. D'ells, 2.174 vols van ser nacionals i 310 internacionals.