L'Aeroport de Palma registra al març 1,3 milions de passatgers, un 2,5% més que en 2018

Publicado 9/4/2019 13:59:52 CET

PALMA DE MALLORCA, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

L'Aeroport de Palma ha registrat el mes de març un total d'1.301.515 passatgers, una xifra que suposa un augment del 2,5 per cent respecte les dades corresponents al mateix mes de l'any anterior, segons ha informat aquest dimarts AENA en un comunicat.

Així, els passatgers nacionals s'han incrementat un 5,5 per cent al març en registrar un total de 582.594 viatgers. Per part seva, el trànsit internacional de passatgers ha sumat un total de 718.760 viatgers, un 0,1 per cent més que en 2018.

Per mercats, un total de 439.743 passatgers alemanys van passar per l'Aeroport de Palma un 8,7 per cent més que l'any passat. Li segueixen els passatgers de Regne Unit amb 123.290 viatgers i un descens del 13,4 per cent respecte a 2018; i de passatgers procedents de Suïssa, amb 40.861 viatgers i un creixement del 4 per cent.

Quant a les operacions d'aeronaus, l'aeroport mallorquí ha gestionat al març 10.438 vols entre enlairaments i aterratges, un 5,2 per cent menys que els de març de 2018.

MÉS DE 3 MILIONS DE PASSATGERS AL PRIMER TRIMESTRE

Quant a les dades dels tres primers mesos de l'any, l'aeroport mallorquí ha sumat un total de 3.036.687 passatgers, un 10,2 per cent més que durant el mateix període de 2018.

Així mateix, en el primer trimestre de 2019 s'han dut a terme 26.840 moviments d'aeronaus, xifra que implica un augment del 6,2 per cent respecte a l'any anterior.