L'Ajuntament de Calvià sanciona per primera vegada els organitzadors d'una 'partyboat'

Publicado 9/4/2019 14:19:43 CET

PALMA DE MALLORCA, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

L'Ajuntament de Calvià ha sancionat per primera vegada els organitzadors d'una 'partyboat' mentre preparaven una excursió marítima fins al far amb 180 turistes procedents d'un mateix local.

Segons ha informat el Consistori en un comunicat, l'empresa explotadora de la 'partyboat' tindrà prohibit tornar a utilitzar el moll i a més haurà de pagar una multa d'entre 600 i 1.500 euros.

Els agents de la Policia Local de Calvià van agafar 'in fraganti' als infractors, ja que sabien per una publicitat a Internet de l'organització en un catamarà d'una 'partyboat'.

A l'excursió amb vaixell es van citar uns 180 turistes procedents d'un mateix local d'oci de Magaluf, la majoria amb una samarreta amb la inscripció 'Tans will fade but the memories will last'.

Des de l'exterior els policies locals van observar que el catamarà tenia begudes alcohòliques i un expenedor de cervesa de barril.

L'Ajuntament compleix així amb el conveni signat a l'octubre de l'any passat amb l'Associació Patronal d'Empresaris d'Activitats Marítimes de Balears (Apeam).

El conveni defineix 'partyboat' com aquelles excursions que s'ofereixen i desenvolupen com una festa, en la qual s'ofereix alcohol en règim de tot inclòs o sota promocions que fomenten el consum massiu d'alcohol, s'ambienten mitjançant la reproducció de música a alt volum o es practiquen jocs de contingut sexual o que denigren la integritat moral dels participants.

Els agents de la Policia Local de Calvià han aixecat un acta de tot l'esdevingut i recollit fotografies que demostren els fets, per la qual cosa es prohibirà a l'empresa utilitzar de nou el moll.

Finalment, en anunciar-se també a Internet, s'ha obert un expedient sancionador de l'ordenança de convivència que pot suposar una sanció de fins el 1.500 euros.