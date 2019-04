L'Ajuntament de Marratxí crea una xarxa de deu rutes ciclo-turístiques de diferent nivell en el municipi

Publicado 15/4/2019 11:06:06 CET

Des del Consistori afirmen que suposarà beneficis importants per al poble

PALMA DE MALLORCA, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

L'Ajuntament de Marratxí ha creat una xarxa de deu rutes ciclo-turístiques de diferent nivell de dificultat, quatre de les quals tenen gairebé tot el recorregut dins del terme municipal.

Segons ha informat el Consistori en un comunicat, està prevista la instal·lació de mapes cicle turístics i señalética pròpia de les rutes.

La iniciativa s'ha dut a terme mitjançant un conveni entre l'Ajuntament i l'empresa mallorquina especialitzada en rutes cicle-turístiques internacionals Cycling Friendly.

El gerent de Cycling Friendly, Matias Ximelis, ha explicat que les rutes oscil·len entre els 16 i els 100 quilòmetres. "Les més curtes són d'entre 16 i 20 i les més llargues de més de 100, com les que arriben al Puig Major o a Cura".

Els primers contactes entre l'Ajuntament i Cycling Friendly es van dur a terme en primera instància amb motiu de la celebració de l'última edició de la World Travel Market, el novembre passat.

Finalment, al gener d'aquest any (en aquest cas a Fitur) es va signar un conveni de col·laboració entre les parts per potenciar l'atractiu del municipi per als ciclo turistes, aprofitant la ubicació geogràfica estratègica de Marratxí.