L'Ajuntament de Marratxí farà un projecte pilot amb contenidors intel·ligents per augmentar la recollida selectiva

Publicado 22/5/2019 14:29:26 CET

PALMA DE MALLORCA, 22 Maig (EUROPA PRESS) -

L'Ajuntament de Marratxí ha anunciat aquest dimecres que durà a terme un projecte pilot amb contenidors intel·ligents amb l'objectiu d'evitar les infraccions i les males pràctiques a l'hora de dipositar els residus per part dels veïns i també millorar la recollida selectiva.

Segons ha informat el consistori en un comunicat, en dates properes, Marratxí disposarà de contenidors intel·ligents en dues àrees d'aportació del municipi dins d'un pla pilot, pioner a Balears, en el qual està treballant l'empresa marratxinera Wireless DNA, situada al Parc Bit.

Les dues àrees d'aportació de residus on s'instal·laran els contenidors intel·ligents seran al carrer 'Lliri', de Nova Cabana, i al carrer 'Major', de Pòrtol. Cadascuna d'aquestes àrees tindrà quatre contenidors, un per a cada tipus de residu, dotats amb un sensor, que permetrà determinar a temps real paràmetres com el pes, el moviment, la temperatura i el volum intern i extern de residus, que generaran diferents informes.

L'encreuament d'aquestes dades permetrà conèixer, per exemple, l'espai de temps que transcorre entre que es fa el buidatge i s'omple d'escombraries; si hi ha risc d'incendi i també si hi ha residus als voltants. Amb aquests resultats, es podrà recalcular les rutes i diferents insumos per fer més efectiva la gestió dels residus.

Tots aquests informes permetran, d'una banda, evitar les infraccions i les males pràctiques dels veïnats a l'hora de dipositar les escombraries i, per un altre, millorar i fer més efectiva la recollida de les diferents classes de residus.

DNA Wireless DNA és una companyia que ofereix productes i serveis basats en solucions de R+D+i. Creada en 2014 i amb oficines centrals en el Parc Bit i Mèxic, porta des de 2016 treballant a escala global, amb especial incidència a Amèrica del Nord i Sud-amèrica.

Des de la seva creació, l'empresa està especialitzada en el monitoratge, auditoria i optimització de xarxes, i ofereix solucions innovadores orientades a maximitzar el benefici dels clients. Wireless DNA va adquirir el 2017 l'empresa Meteoclim, dedicada a la predicció meteorològica, amb efectes sobre les telecomunicacions. En aquest sentit, per exemple, la Vuelta Ciclista a Espanya ha contractat els serveis.

Wireless DNA, que té entre mans un projecte de Smart City, va rebre el 2014 el premi CAEB Emprenedors i el 2017 i el premi de CEPYME a la innovació tecnològica.