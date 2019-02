L'Ajuntament de Marratxí i l'Asprom signen un acord de col·laboració per millorar la qualitat de vida del col·lectiu

Publicado 7/2/2019 10:15:39 CET

L'Ajuntament de Marratxí i l'Associació Balear de Persones amb Discapacitat Física (Asprom) han signat un conveni de col·laboració que pretén facilitar la integració i la millora de la vida d'aquestes persones, així com la seva inserció laboral.

Segons ha informat l'Ajuntament de Marratxí en un comunicat, l'alcalde, Joan Francesc Canyelles, la regidora de Serveis Socials, Aina Amengual, i el president d'Asprom, Francisco Martín, han signat l'acord, que ha de permetre "una millora molt substancial en l'atenció que es presta a aquestes persones".

El conveni explicita que l'Ajuntament es compromet a treballar de manera activa i coordinada en l'atenció d'aquestes persones en diferents àmbits per facilitar el seu màxim desenvolupament i benestar, fomentar la seva autonomia, incrementar la seva seguretat, la seva confiança i la seva autoestima prevenint la vulnerabilitat.

L'acord, amb una vigència de quatre anys, també estipula que el consistori col·laborarà en la millora dels habitatges de les persones ateses de Marratxí.

Per la seva banda, Asprom assignarà un tècnic educador que s'ocuparà d'acompanyar a la persona en el seu projecte vital, i establirà per això planificació dels suports necessaris per facilitar la seva adaptació a tots nivells.

Per donar compliment a aquestes necessitats, es faran necessàries les següents figures professionals: tècnic responsable del servei, psicòleg, un treballador social, terapeuta ocupacional, educador social i cuidador.