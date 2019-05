L'Ajuntament de Palma ret homenatge a 70 funcionaris amb més de 33 anys de servei

Publicado 7/5/2019 16:33:08 CET

PALMA DE MALLORCA, 7 Maig (EUROPA PRESS) -

L'Ajuntament de Palma ha retut homenatge aquest dimarts a 70 funcionaris que han complert 33 anys de servei públic. Es tracta d'un acte que se celebra per tercer any consecutiu i al que han assistit l'alcalde de Palma, Antoni Noguera; la regidora de Funció Pública i Govern Interior, Aurora Jhardi; i la directora general, Joana Maria Adillón.

En un comunicat, Cort ha explicat que l'actuació d'una banda de saxofonistes ha estat el pas previ a l'entrega, persona per persona, "d'obsequis artístics i de comerç just", que aquest any han estat encarregats a Intermón Oxfam i entre els quals destacava una obra gràfica de la Llotja de Palma, de l'artista Mariano Mayol.

Per la seva banda, Jhardi ha demanat a les persones homenatjades que recordin "sempre el primer dia que van entrar" i que continuïn "amb aquella il·lusió". En aquest sentit, també Noguera ha afirmat que "darrere de qualsevol projecte, de qualsevol obra a la ciutat, està el treball indispensable d'un funcionari".

Després de l'entrega, Pilar Minguillón i Catalina Cortada han parlat en representació de tot el personal i, a més de dedicar unes "paraules d'agraïment" al Consistori, han explicat anècdotes de la seva trajectòria.