L'àrea de Model de Ciutat demana una inspecció conjunta a la plaça de toros de Palma

Actualizado 28/7/2019 11:38:06 CET

Imatge d'una correguda de toros - Jesús Prieto - Europa Press - Archivo

Els promotors de la correguda de bous del 9 d'agost han registrat la declaració responsable a l'Ajuntament de Palma

PALMA DE MALLORCA, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

L'àrea de Model de Ciutat, Habitatge Digne i Sostenibilitat de l'Ajuntament de Palma ha instat a diferents departaments municipals i del Govern a realitzar una inspecció conjunta a la plaça de Toros de Palma amb la finalitat de comprovar el compliment de la normativa vigent, segons ha informat Model de Ciutat en una nota.

La cartera liderada per Neus Truyol ha avançat que els organitzadors de la correguda de bous del 9 d'agost han registrat la declaració responsable a l'Ajuntament. Així mateix, l'àrea ha avançat que controlarà i supervisarà tant l'estat de la plaça com que l'activitat compleix amb la normativa i els requeriments legals previstos.

Així, l'àrea de Truyol sol·licita la realització d'inspeccions als departaments de Disciplina - ITE i Activitats, a la regidoria de Medi Ambient i Benestar Animal i a l'àrea d'Infraestructures i Accessibilitat de Cort. A més, també demanen inspeccions a la conselleria de Sanitat i Consum i a la conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació del Govern.

Des de Model de Ciutat també han instat la Policia Local i a la Policia Nacional a garantir el control de les mesures i requisits marcats per la Llei de Toros, especialment en referència a la prohibició de l'entrada de menors i al consum d'alcohol, segons han informat.

LLEI DE TOROS

Cal recordar que la llei autonòmica de protecció dels animals i regulació de les corregudes de toros -coneguda popularment com a 'llei de toros a la balear'- estableix que el recinte ha de disposar de dispositius d'assistència sanitària durant les corregudes de bous, ja que obliga, per exemple, a disposar d'infermeria i àrea quirúrgica, amb locals fixos d'ús exclusiu per a aquesta finalitat.

A més, la Llei de Toros estableix disposicions sobre barreres arquitectòniques i condicions d'accessibilitat per a persones amb mobilitat reduïda, així com la prohibició del consum d'alcohol i de l'entrada de menors en el recinte.