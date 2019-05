L'Àrea de Salut pitiüsa va facturar el 2018 al Regne Unit 1,8 milions d'euros a través de la targeta europea

Publicado 22/5/2019 16:33:47 CET

EIVISSA, 22 Maig (EUROPA PRESS) -

L'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera va facturar al Regne Unit l'any passat 1.831.278,54 euros a través de la targeta europea, que ocupa el segon lloc en facturació dins dels convenis internacionals, precedit per Itàlia amb 2,2 milions d'euros.

Així s'ha posat de manifest en la reunió mantinguda aquest dimecres entre l'Àrea de Salut i responsables del Consolat britànic on, segons han informat, la vicecónsul Sharon Hodges ha estat rebuda per la gerent Carmen Santos i per diferents responsables de serveis sanitaris.

La trobada ha format part dels preparatius que afronta l'Àrea de Salut davant l'inici de la temporada estival amb l'objectiu de reforçar les relacions i vies de comunicació amb el Consolat del segon país que més ciutadans desplaça a les Pitiüses.

Pel que fa al nombre de factures emeses, en la reunió s'ha destacat que el Regne Unit ocupa també el segon lloc amb 4.176 factures emeses a ciutadans britànics amb targeta europea.

El primer lloc és per a Itàlia amb 7.406 factures i el tercer lloc Alemanya amb 1.748. A Eivissa, els britànics ocupen el primer lloc tant en facturació com en factures emeses.

Així, a l'Hospital Can Misses un total de 1.300 factures van comportar una facturació d' 1.417.204,97 euros i als centres de salut es van emetre 2.741 factures amb una facturació de 322.577 euros.

A l'Hospital de Formentera el primer lloc ho ocupen italians, seguits per britànics amb 135 factures per valor de 91.496,57 euros.

SOBRE EL BREXIT

Des de l'Àrea de Salut han destacat que, després de l'entrada en vigor del Brexit, es preveu que durant vint-i-un mesos Espanya continuarà prestant assistència sanitària en els mateixos termes i amb les mateixes condicions establertes amb anterioritat a la retirada del Regne Unit de la Unió Europea, sempre que el país garanteixi aquestes mateixes condicions a aquelles persones que tinguin dret a rebre assistència sanitària amb càrrec a Espanya.