L'assassí de Sacramento Roca, traslladat de presó per una avaluació forense

Publicado 5/3/2019 17:11:13 CET

PALMA DE MALLORCA, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

Rafael Pantoja, empresonat per l'assassinat de Sacramento Roca, ha estat traslladat el matí d'aquest dimarts de la presó de Palma als Jutjats d'Avinguda Alemanya per a una avaluació psicològica-forense.

El crim va ocórrer la tarda del 16 de novembre en una botiga de mobles de Palma, on la dona, de 36 anys, es trobava treballant. La seva ex-parella -un vigilant de seguretat d'uns 45 anys- la va acoltellar diverses vegades a la línia de caixes de l'establiment, i després va sortir fugint. Va ser detingut en un carrer propera.

Efectius del 061 es van desplaçar al lloc però malgrat els esforços, no van poder estabilitzar a la víctima i va morir.

La nit del crim, el detingut va intentar autolesionar-se en la cel·la de les dependències policials i va haver de ser traslladat a Son Espases. A l'hospital, va rebutjar declarar davant la Policia.

LA DONA VA DENUNCIAR QUATRE DIES ABANS

La dona havia presentat una denúncia per danys quatre dies abans del crim, en trobar les rodes del seu cotxe punxades. La dona atribuïa aquests fets a la seva ex-parella i va afirmar sentir-se assetjada. Per aquest motiu, s'han obert dos procediments diferents, un per investigar l'assassinat i un altre per esclarir la denúncia per assetjament.

A més, la Policia Nacional va obrir una informació reservada després de detectar fallades en la tramitació d'aquesta denúncia, i dos responsables de la Unitat de Família i Menor (UFAM) van ser apartats de la unitat.

El Govern, a través de l'Advocacia de la Comunitat Autònoma, es va personar com a acusació en la causa per assassinat, com fa habitualment en tots els casos de crims masclistes. Tant l'Advocacia de la Comunitat com la Fiscalia acusen Pantoja d'assassinat amb traïdoria i amenaces.

La representació de la Comunitat Autònoma aprecia també agreujants de parentiu i de gènere. La petició de pena encara no s'ha concretat però podria ser la màxima per aquest tipus de delictes, és a dir, 25 anys de presó.