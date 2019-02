L'Associació de Promotors Musicals celebra a partir d'aquest dimecres la seva assemblea anual al Palau de Congressos

Publicado 27/2/2019 10:12:33 CET

PALMA DE MALLORCA, 27 Febr. (EUROPA PRESS) -

L'Associació de Promotors Musicals (APM) celebrarà entre aquest dimecres i divendres al Palau de Congressos la seva assemblea anual. Hi participaran uns 200 empresaris de la música en directe.

Des de l'organització, han explicat que la consellera de Cultura, Fanny Tur, serà l'encarregada inaugurar l'esdeveniment. Posteriorment, la tècnica de l'Institut d'Estudis Baleàrics (IEB), Neus Ribas, presentarà davant els promotors Fira B!, el mercat professional de música i arts escèniques que impulsa l'organisme públic balear.

En l'elecció de Palma com a seu de l'assemblea han influït factors com el creixement i consolidació del sector a l'illa, així com l'entrada de dues promotores locals de l'APM: Mallorca Live Festival i Grup Trui, han explicat.

APM representa a 70 empreses espanyoles de promoció de concerts.Entre elles, es troben The Project, Live Nation, Doctor Music, GTS i RLM; així com diferents festivals de música, com el Mallorca Live Festival, el Primavera Sound, Sónar, Mad Cool i BBK.