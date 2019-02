L'atur baixa un 4% a Balears al gener, fins a les 60.216 persones

Publicado 4/2/2019 10:45:26 CET

PALMA DE MALLORCA, 4 Febr. (EUROPA PRESS) -

La xifra d'aturats a Balears es va situar en 60.216 persones al gener, la qual cosa representa una baixada del 3,99 per cent respecte al mateix mes de l'any anterior, segons les dades publicades aquest dilluns pel Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social.

En concret, al gener de 2018 hi ha 2.503 aturats menys que fa un any. Respecte a desembre, l'atur ha augmentat en 338 persones, la qual cosa representa un augment del 0,56 per cent.

Pel que fa a l'atur registrat als estrangers de Balears durant gener es va situar en 13.940 persones, la qual cosa suposa un descens de vuit persones respecte a l'any anterior (-0,06 per cent).

Pel que fa a l'atur masculí, aquest es va situar en 26.405 persones, mentre que el femení va aconseguir un total de 33.811 persones. Per edats, l'atur es va situar en les 7.374 persones en els menors de 25 anys i en 52.842 a la resta d'edats.

Per sectors, l'atur va augmentar pel que fa al mes anterior en Serveis en 565 persones i en el col·lectiu Sense Ocupació Anterior en 96. Per contra, va baixar en Agricultura en 33 persones, en Indústria en set persones i en Construcció en 283 persones.

CONTRACTES

Mentrestant, el nombre total de contractes a Balears va augmentar al gener en relació al mes anterior en 7.104 (31,46 per cent més), situant-se en 29.682 contractes totals.

Respecte a l'any anterior, la contractació va caure un 1,78 per cent a Balears (538 contractes menys).

DADES NACIONALS

A nivell nacional, el nombre d'aturats registrats va pujar en 83.464 aturats al gener (+2,6%), la seva major alça en aquest mes des de 2014, quan l'atur es va incrementar en més de 113.000 persones.

Després del repunt de gener, el volum total d'aturats se situa en 3.285.761 aturats, segons ha informat aquest dilluns el Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social.

Dins de la sèrie històrica, que s'inicia en 1997, l'atur ha pujat en tots els mesos de gener. L'augment registrat aquest any ha superat els repunts de 2018 (+63.747 aturats), 2017 (+57.257 aturats), 2016 (+57.247 aturats) i 2015 (+77.980 aturats). El pitjor gener de la sèrie es va registrar el 2009, quan gairebé 200.000 persones es van apuntar a les llistes de l'antic Inem.

En termes desestacionalitzar, l'atur registrat va pujar en 3.292 persones en el primer mes de l'any.

En l'últim any, l'atur s'ha reduït en 190.767 persones, a un ritme interanual del 5,49%.

PUJA MÉS EN LES DONES I EN TOTES LES COMUNITATS

Després de la fi de la campanya de Nadal, l'augment de l'atur es va deixar notar especialment en el sector serveis, que va sumar 85.584 aturats al gener en relació al mes anterior (+3,8%), seguit de l'agricultura, amb 4.920 aturats més (+3,5%), i de la indústria (+1.202 aturats més, +0,4%).

Per contra, l'atur va baixar en la construcció (-6.896 aturats, -2,5%) i en el col·lectiu sense ocupació anterior (-1.346 aturats, -0,5%).

L'atur va augmentar al gener en tots dos sexes, encara que més entre les dones, amb 60.260 aturades més (+3,2%), enfront d'un increment de l'atur masculí de 23.204 homes (+1,7%). Així, en finalitzar gener, el nombre de dones en atur es va situar en 1.925.313 i el d'homes, en 1.360.448.

Per edats, l'atur entre els joves menors de 25 anys va pujar un 4,1% al gener en relació al mes anterior, amb 10.252 aturats més, mentre que l'atur de les persones amb 25 anys i més, es va incrementar en 73.212 aturats (+2,5%).

L'atur va augmentar al gener en totes les comunitats autònomes, liderades per Andalusia (+19.996 aturats); Madrid (+11.308) i Comunitat Valenciana (+9.369).

Per províncies, només es va reduir a Huelva (-1.572 aturats) i Melilla (-87 aturats) i va pujar a la resta, principalment a Madrid (+11.308 aturats), Sevilla (+4.732) i Màlaga (+4.716).

Entre els estrangers, l'atur va pujar en 8.038 persones al gener en relació al mes anterior (+2%), fins a un total de 401.788 aturats. En termes interanuals, són 19.650 aturats menys (-4,6%) que el gener de 2018.

AUGMENTEN ELS CONTRACTES

Pel que fa a la contractació, en el primer mes de l'any es van realitzar 1.858.077 contractes, un 6,2% més que al gener de 2018, dels quals 181.348 van ser contractes indefinits, el 9,7% del total, amb un increment del 4,8% respecte al mateix mes de l'any passat.

Del total de contractes indefinits realitzats al gener, els contractes a temps complet van sumar 115.706, un 6,6% més que en igual mes de 2018, mentre que els contractes indefinits a temps parcial van totalitzar 65.642, amb un augment interanual de el 1,9%.

Al gener es van efectuar més d'1,6 milions de contractes temporals, dels quals 28,8% eren d'obra o servei amb jornada a temps complet i el 28,1%, eventuals per circumstàncies de la producció, també a jornada completa. Els contractes temporals a temps parcial van representar el 27,58%.