L'atur descendeix en 7.000 persones el 2018 a Balears i situa la taxa d'atur al 10,9%

Publicado 29/1/2019 10:09:04 CET

En el conjunt de l'exercici passat es van crear 35.700 ocupacions, sent el nombre total d'ocupats de 556.100 persones al final de 2018

PALMA DE MALLORCA, 29 Gen. (EUROPA PRESS) -

L'atur va descendir en 7.000 persones a Balears el 2018, amb una caiguda del 9,29 per cent respecte a 2017, amb el que el nombre total d'aturats se situa en 68.100 persones i la taxa d'atur va descendir fins al 10,91 per cent, segons les dades de l'Enquesta de Població Activa (EPA) feta pública aquest dimarts per l'Institut Nacional d'Estadística (INE).

En el conjunt de l'exercici passat es van crear 35.700 ocupacions, situant-se la taxa interanual en el 6,86 per cent. D'aquesta forma, el nombre total d'ocupats es va situar en 556.100 persones al final de 2018 a Balears.

Entre octubre i desembre de 2018 el volum d'aturats va augmentar a les Illes en 20.200 persones, un augment del 42,05 per cent respecte al trimestre anterior, i es van destruir 65.600 llocs de treball durant el quart trimestre, una caiguda del 10,55 per cent.