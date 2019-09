Les aerolínies programen gairebé un 30% més de places per a l'hivern des del Regne Unit cap a Balears malgrat el Brexit

Publicado 22/8/2019 14:28:56 CET

PALMA DE MALLORCA, 22 Ag. (EUROPA PRESS) -

Les aerolínies que operen rutes entre el Regne Unit i els tres aeroports de les Balears oferiran un 29% més de places en les seves connexions aèries durant els sis mesos vinents, segons l'Agència d'Estratègies Turístiques de les Balears (Aetib).

Així ha informat la Conselleria Model Econòmic, Turisme i Treball en una nota en la qual detallen que les companyies que realitzen aquests vols han programat més de 350.000 seients addicionals respecte al mateix període de l'any passat.

Des de setembre i fins a febrer de 2020, les aerolínies han programat 1,7 milions de places des del Regne Unit cap a les Illes, mentre en els mateixos mesos de l'any passat van ser 1,32 milions, segons una estadística de l'Aetib recollida pel Govern, que destaca aquest comportament malgrat la "incertesa" del Brexit.

Els increments es produeixen en els tres aeroports de Balears i en el cas de Palma es passarà de les 875.000 places que es van oferir l'any passat als 1,06 milions d'aquest any, un 21,7 per cent més.

A més, les connexions entre el Regne Unit i Mallorca experimentaran increments de places en tots els mesos fins que conclogui aquest any, i la tendència continuarà al gener i febrer de 2020.

En el cas de Menorca, es passarà de les 153.000 places ofertes l'any passat a les 235.241 que les companyies aèries han posat a la venda per als sis mesos vinents, un 53,5 per cent més.

A Eivissa l'augment d'oferta de places amb el Regne Unit és del 34,9 per cent, passant de les 298.000 de l'any passat a les 401.944 que s'oferiran durant els sis mesos vinents. Els majors increments, segons han indicat, es produiran en els mesos de menor activitat, novembre, desembre, gener i febrer.

Encara que es tracta de previsions de seients ofertats i no de places venudes, la Conselleria ha assegurat que aquestes dades reflecteixen un allargament de la temporada i una "millora de l'activitat en els mesos de menor afluència turística" a Balears fruit de la "confiança que la destinació ofereix a les companyies aèries no solament durant la temporada alta".

Per aeroports, els principals increments a Palma es produiran en les connexions amb Aberdeen (+315 per cent), Birmingham (+58,4 per cent) o Edimburg (+44,7 per cent). Solament Liverpool o Belfast registraran caigudes en l'oferta de places aèries respecte a l'any passat.

A Menorca, els majors augments de seients tindran lloc en les rutes amb Cardiff (+625 per cent), Doncaster (+372 per cent) i Norwich (+225 per cent).

Finalment, a Eivissa totes les connexions amb el Regne Unit excepte una (Liverpool) veuran millorada l'oferta de places aèries en els propers sis mesos, segons l'estadística elaborada per l'Aetib.