Les empreses creades cauen en Balears un 16,2% al juny

Un total de 69 societats es van dissoldre, la qual cosa suposa una caiguda del 53,3% interanual, la taxa més elevada del país

Balears va comptabilitzar al juny la creació de 243 noves societats mercantils, un 16,2% menys respecte al mateix mes de l'any anterior --el descens més gran després dels de Múrcia (29,8%) i Canàries (20,7%)--, mentre que en l'àmbit nacional, la creació d'empreses va baixar un 8,5%, segons les dades difoses aquest dimarts per l'Institut Nacional d'Estadística (INE) en l'Estadística de Societats Mercantils.

Les dades de l'INE reflecteixen també que per aquestes 243 noves empreses es van subscriure 8,6 milions d'euros. Així mateix, un total de 69 societats es van dissoldre, la qual cosa suposa una caiguda del 53,3% interanual, la taxa més elevada del país.

Del total de societats creades (243), totes van ser limitades. A més, un total de 65 societats mercantils van ampliar capital al maig, amb un capital de 75,4 milions. Dos van ser anònimes i la resta van ser limitades.

DADES NACIONALS

A nivell nacional, el nombre de noves societats mercantils va baixar un 8,5% el passat mes de juny respecte al mateix mes de 2018, fins a sumar 7.433 empreses, al mateix temps que les dissolucions empresarials van caure un 8,4%, fins a totalitzar 1.255.

Amb la reculada de juny, la creació d'empreses encadena tres mesos consecutius de reculades interanuals després que a l'abril baixés un 1,5% i al maig un 2,8%.

El 20,9% de les societats mercantils que es van crear al juny es dedica al comerç i el 15,8% a immobiliàries, financeres i assegurances.

Pel que fa a les societats dissoltes per activitat econòmica principal, el 21,4% va correspondre a comerç i el 16,4% a construcció.

Per a la constitució de les 7.433 empreses creades al juny es van subscriure més de 286 milions d'euros, la qual cosa suposa un descens del 28,1% respecte al mateix mes de 2018, mentre que el capital mitjà subscrit, que es va situar en 38.548 euros, va caure un 21,5% respecte a la taxa interanual.

De les 1.255 empreses que es van dissoldre al juny d'aquest any, el 77,7% ho van fer voluntàriament, el 7,5% per fusió amb altres societats i el 14,8% restant per altres causes.

Per la seva banda, el nombre de societats mercantils que van ampliar capital en el sisè mes de l'any va disminuir un 11,6% interanual, fins a les 2.154 empreses.

El capital subscrit en aquestes ampliacions va superar els 1.709 milions d'euros, xifra un 44% superior a la de juny de 2018, mentre que el capital mitjà va ser de 793.521 euros, un 63,1% més.

Respecte a la taxa mensual (juny sobre maig), la creació de societats mercantils va baixar un 13,4%, mentre que la dissolució de societats va baixar un 23%.

MADRID I CATALUNYA LIDEREN LA CREACIÓ D'EMPRESES

Les comunitats amb major nombre de societats mercantils creades al juny són Comunitat de Madrid (1.801), Catalunya (1.383) i Andalusia (1.222).

Per contra, les que menys societats han creat són La Rioja (39), Cantàbria (63) i Comunitat Foral de Navarra (65).

Atenent a les societats mercantils dissoltes, les que presenten major nombre són Comunitat de Madrid (396), Andalusia (213) i Catalunya (111).

Per contra, les que registren menys societats dissoltes són Navarra (cinc), La Rioja (sis) i Cantàbria (13).