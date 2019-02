Les matriculacions d'embarcacions d'esbarjo cauen un 3,2% al gener a Balears

Publicado 6/2/2019 17:36:53 CET

Les Illes passen a la segona posició del rànquing de CCAA en quota de negoci

MADRID/PALMA DE MALLORCA, 6 Febr. (EUROPA PRESS) -

Les matriculacions d'embarcacions d'esbarjo a Balears ha baixat un 3,23 per cent durant el gener, segons l'Associació Nacional d'empreses Nàutiques (ANEN) amb dades de la Direcció general de la Marina Mercant.

La caiguda ha fet que l'arxipèlag descendeixi a la segona posició quant a quota de mercat, amb un 15,31 per cent. Li supera Andalusia, amb una quota del 25,5 per cent després d'un important increment en el nombre de matriculacions (augmenten un 31,57 per cent).

En tercer lloc per quota de mercat es va situar Catalunya, amb una caiguda del 23,5 per cent i una quota de mercat del 13,23 per cent.

DADES GENERALS En el conjunt d'Espanya, el mercat d'embarcacions d'esbarjo arrenca l'any amb una caiguda del 3,92 per cent en les matriculacions, en un mes en el qual el consum en el sector de la nàutica és tradicionalment el més baix de l'any.

En total, el passat mes de gener es van matricular a Espanya 196 embarcacions d'esbarjo, enfront de les 204 registrades en el mateix de 2018. D'aquestes solament 13 van correspondre a embarcacions destinades exclusivament a l'ús comercial de lloguer, la qual cosa es coneix com a xàrter nàutic.

Per eslores, les embarcacions menors (fins a vuit metres) van registrar una caiguda del 7,14 per cent al gener respecte al mateix mes de 2018, amb 169 matriculacions representant el 86,2 per cent del total del mercat nacional.

Per contra, en la resta d'eslores es van registrar increments. Els vaixells entre vuit i dotze metres (+18,2 per cent); entre 12 i 16 metres (+20 per cent) i les majors, a partir de 16 metres, van pujar un 100 per cent (encara que segueixen tenint la millor quota al mercat).

PER TIPOLOGIES

Per tipologia d'embarcacions, els vaixells a motor són els únics que creixen (+17,7 per cent) al gener i mantenen la seva quota del mercat nàutic en el 47,7 per cent. Les motos d'aigua van caure un 15,6 per cent, mentre que les matriculacions de les pneumàtiques plegables es mantenen sense variació, i les semirígides cauen un 21,4 per cent. La vela va acabar el primer mes de l'any amb una caiguda del 36,4 per cent en el nombre de matriculacions, la major del mercat.

Pel que fa al mercat del lloguer, es va retallar un 59,38 per cent en el primer mes de l'any. Solament els vaixells d'entre 6 i 8 metres han mantingut el mateix nivell de matriculacions (quatre unitats), amb caigudes generalitzades a la resta d'eslores. Per tipus, els vaixells a motor per a ús de lloguer són els únics que creixen (+100 per cent).