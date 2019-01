Les pernoctacions en apartaments turístics a Balears cauen un 4,9% al novembre i se situen en 37.879

Actualizado 2/1/2019 12:20:15 CET

PALMA DE MALLORCA, 2 Gen. (EUROPA PRESS) -

Les pernoctacions en apartaments turístics van descendir un 4,98 per cent al novembre a Balears i es van situar en un total de 37.879 front dels 39.863 del mateix mes al 2017, segons les dades publicades per l'Institut Nacional d'Estadística (INE).

Les pernoctacions dels residents en apartaments turístics van aconseguir les 6.050 al novembre, augmentant un 13,89 per cent respecte a l'any anterior, mentre que les d'estrangers van aconseguir 31.830 pernoctación, caient un 7,88 per cent interanual.

En total, les Illes van registrar 5.504 viatgers en apartaments turístics, 1.463 residents a Espanya i els 4.042 restants estrangers. L'estada mitjana va ser de 6,88 dies, per sobre de la mitjana nacional (6,18 dies).

Les places estimades a Balears van ser 3.756, en 1.015 apartaments. El grau d'ocupació per places al gener va ser de 33,6 per cent, mentre que per apartaments va ser del 58,54 per cent.

ALLOTJAMENTS DE TURISME RURAL

En allotjaments de turisme rural, el grau d'ocupació per places a Balears es va situar al novembre en un 23,61 per cent, mentre que el grau d'ocupació per habitacions va ser del 39,65 per cent. L'estada mitjana va ser de 2,74 dies. Va haver-hi 171 establiments oberts amb 3.043 places.

En total, les Illes van registrar 7.940 viatgers en allotjaments de turisme rural, 2.480 residents a Espanya i 5.460 restants a l'estranger.

En relació al nombre de pernoctacions la xifra es va situar en les 21.748, 5.318 de turistes nacionals i 16.431 d'estrangers.

DADES NACIONALS

A nivell nacioonal, les pernoctacions realitzades en allotjaments turístics extrahotelers (apartaments, càmpings, allotjaments de turisme rural i albergs) van superar els 5,9 milions al novembre de 2018, la qual cosa suposa un 1,5 per cent més respecte al mateix mes de l'any 2017, segons l'INE, que no compta amb registres sobre allotjament en habitatges d'ús turístic.

Al novembre, les pernoctacions de residents van augmentar un 19,6 per cent mentre que les de no residents van baixar un 4,3 per cent. L'estada mitjana es va situar en 5,1 pernoctacions per viatger.

Les pernoctacions dels residents van superar els 1,72 milions al novembre, amb 633.250 viatgers; mentre que les dels procedents de la Unió Europea (exclosa Espanya) van aconseguir els 3,6 milions, amb 439.852 viatgers. De la resta del món, es van registrar 640.280 pernoctacions, amb 160.691 viatgers.

Durant els onze primers mesos, les pernoctacions descendeixen un 2,6 per cent respecte al mateix període de l'any 2017.

CAUEN UN 4% EN APARTAMENTS

Les pernoctacions als apartaments turístics van caure un 4 per cent al novembre. Les dels residents van pujar un 11 per cent, mentre que les dels no residents van descendir un 6,8 per cent. L'estada mitjana es redueix un 5,7 per cent respecte al mateix mes de l'any 2017, situant-se en 6,2 pernoctacions mitjana per viatger.

Les realitzades per no residents en apartaments representen el 81,9 per cent del total i Regne Unit continua sent el principal mercat, amb més d'un milió de pernoctacions, un 3,7 per cent menys que a l'octubre de 2017. Li segueix Alemanya, amb 511.580 pernoctacions, un 4,1 per cent menys.

Al novembre, es van ocupar el 33,3 per cent de les places ofertes per apartaments turístics, un 1,8 per cent menys que en el mateix mes de 2017. El grau d'ocupació va ser del 37,1 per cent en cap de setmana, un 0,3 per cent menys.

L'Índex de Preus d'Apartaments Turístics (IPAP) va augmentar un 1,7 per cent respecte a novembre de 2017. La tarifa normal --touroperadores i agències de viatges--, que té el major pes en l'estructura de ponderacions aquest mes (59,4 per cent) puja un 2,2 per cent.

D'altra banda, Canàries va ser la destinació preferida en apartaments, amb 2,5 milions de pernoctacions i un descens del 6,5 per cent. L'arxipèlag canari també va aconseguir la major ocupació, amb el 84 per cent de l'els apartaments oferts.

Per zones turístiques, l'illa de Gran Canària és la destinació preferida amb 871.768 pernoctacions, mentre que l'illa de Lanzarote aconsegueix la major ocupació amb el 87,5 per cent dels apartaments oferts.