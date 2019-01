Les vendes de la indústria cauen un 11,4% el novembre de 2018 a Balears

Publicado 21/1/2019 12:05:39 CET

MADRID/PALMA DE MALLORCA, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

La xifra de negocis de la indústria a Balears va caure un 11,4% el passat mes de novembre respecte al mateix mes de 2017, així com les entrades de comandes del sector, que van baixar en un 14%, segons dades difoses aquest dilluns per l'Institut Nacional d'Estadística (INE).

A nivell nacional, la xifra de negocis de la indústria va créixer un 0,5% el passat mes de novembre respecte al mateix mes de 2017, mentre que les entrades de comandes del sector es van disparar un 25,1%, el seu major creixement de la sèrie, iniciada en 2002.

En el cas de la xifra de negocis, la taxa de novembre ha estat 7,7 punts inferior a la d'octubre, mentre que en les comandes la taxa interanual ha estat 16,1 punts superior. Aquest fort repunt de les comandes es deu especialment als béns d'equip, que van registrar un increment interanual del 92,4%, com a conseqüència de comandes de submarins i de corbetes a Cartagena i Cadis, respectivament.

Corregit l'efecte calendari i l'estacionalitat, la xifra de negocis de la indústria va créixer un 0,7% al novembre, taxa 4,1 punts inferior a la d'octubre. Les comandes, per la seva banda, es van incrementar un 22,3%, amb el que van experimentar també la seva millor marca de tota la sèrie.

En termes mensuals (novembre de 2018 sobre octubre del mateix any) i corregint l'estacionalitat i l'efecte calendari, la facturació de la indústria es va enfonsar un 1,9%, enfront de l'avanç de el 1,4% del mes anterior. Per la seva banda, les entrades de comandes es van disparar un 12,3% al novembre respecte al mes anterior, la seva major alça en qualsevol mes des de 2002.

En aquest sentit, si s'analitzen les dades de Balears en termes mensuals, la facturació de la indústria es va enfonsar en un 5,9% i les entrades de comandes també van caure un 7,2% al novembre respecte a l'any anterior.

L'ENERGIA LIDERA LES VENDES

Per sectors industrials, l'energia va ser la que més va elevar les seves vendes en el penúltim mes de l'any passat, amb un avanç interanual del 17,5%, seguit dels béns de consum durador (+1%) i els béns intermedis (+0,1%). Per contra, els béns d'equip i els béns de consum no durador van retallar la seva facturació un 2,1% i un 0,9%, respectivament.

Per comunitats autònomes, la xifra de negocis de la indústria va disminuir en vuit regions, especialment a Balears (-11,4%) i Castella i Lleó (-10,5%), i va augmentar en altres vuit comunitats, fonamentalment a Madrid (+13,9%) i Múrcia (+12,3%). A Cantàbria no es va experimentar variació.

Quant a les comandes, els béns d'equip van ser els que van registrar el repunt més gran, amb una alça del 92,4%, seguit de l'energia (+17,6%) i els béns de consum durador (+0,4%). Per contra, van baixar les comandes en els béns de consum no durador (-1,4%) i els béns intermedis (-1,1%).

El passat mes de novembre, les entrades de comandes van augmentar en vuit comunitats autònomes, especialment a Múrcia (+635%) i Andalusia (+28,2%), i van baixar en nou, encapçalades per País Basc (-17%), Balears (-14%) i Castella i Lleó (-10,4%).