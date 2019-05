L'escriptora francesa Annie Ernaux, Premi Formentor 2019 per la seva obra autobiogràfica i intimista

Publicado 6/5/2019 13:06:13 CET

MADRID, 6 Maig (EUROPA PRESS) -

L'escriptora francesa Annie Ernaux serà el Premi Formentor 2019 després que aquest dilluns 6 de maig el jurat hagi fet públic des del Campidoglio de Roma el nom del guanyador de l'edició d'aquest any d'aquests guardons literaris, que reconeixen la qualitat i integritat dels autors l'obra dels quals consolida el prestigi i la influència de la gran literatura.

Annie Ernaux va néixer el 1940 a la localitat de Lillebonne a Normandia. Va passar la seva infància i joventut en la localitat de Yvetot fins anar a Rouen per cursar estudis universitaris de literatura. Ha dedicat la seva vida a l'ensenyament com a professora de lletres modernes.

És autora d'una obra essencialment autobiogràfica i intimista, amb títols com 'El lugar', 'La mujer helada', 'La vergüenza', 'No he salido de mi noche', 'El acontecimiento', 'Memoria de chica' y 'El uso de la foto'. Entre els nombrosos guardons rebuts destaca el Premi de la Llengua Francesa atorgat en 2008 al conjunt de la seva obra.

Annie Ernaux és una de les escriptores més reconegudes del panorama literari francès i europeu. Actualment resideix a Cergy, prop de París.

En l'acta de la reunió deliberativa, el jurat destaca l'obra literària d'Annie Ernaux com un "implacable exercici de veracitat que penetra els més íntims racons de la consciència". Per als membres del jurat del Premi Formentor, Ernaux és autora d'"una destacada aportació a la riquesa cultural de la llengua francesa" en la qual la seva obra "interpel·la a la societat del nostre temps amb una cruesa insòlita i difícil de trobar entre els seus contemporanis".

Així mateix, destaquen la seva "elaborada reflexió autobiogràfica" que posseeix "un estil entretallat i aspre i es posa al servei d'una commovedora i terrible franquesa". "Annie Ernaux desvetlla sense pudor la condició femenina, comparteix amb el lector la intimitat de la vergonya i reflecteix amb un estil despullat la desordenada fragmentació de la vivència contemporània", afegeix l'acta del jurat.

El jurat del Premi (compost por Antonio Colinas, Víctor G. Pin, Elide Pittarello, Marta Rebón i el president del jurat, Basilio Baltasar) ha estat acompanyat pel vice-alcalde de la ciutat italiana, Lucca Bergamo, i pel president de les Biblioteques de Roma, Paolo Fallai. La reunió itinerant del jurat del Premi Formentor (que l'any passat es va reunir en Buenos Aires, l'Argentina) ha tingut lloc aquest any a Roma per destacar els vincles del Formentor amb la cultura italiana.

Per això, durant la roda de premsa s'ha projectat en el Saló Pietro di Cortona del Campidoglio el documental realitzat en 1961 per la RAI. En la cinta pot veure's a Italo Calvino i Alberto Moravia a l'Hotel Formentor enumerant els mèrits dels dos primers guanyadors del Premi: Jorge Luis Borges i Samuel Beckett.

L'editor italià Giulio Einaudi va ser, al costat de Carlos Barral i Claude Gallimard, un dels fundadors del Premi i el que va implicar a notables intel·lectuals italians en la projecció internacional del Premi Formentor. Dacia Maraini, Carlo Emilio Gadda i Roberto Calasso són els autors italians que fins avui han rebut el Premi Formentor, segons destaquen els seus impulsors.

TRIBUT A OBRES MESTRES

Segons es recull en el llibre Prix Formentor, editat en llengua italiana per la revista Carnets de Formentor, el Premi fundat el 1961 i refundat en el 2011, cinquanta anys després, commemora la dissidència literària i la vitalitat de la seva tradició estètica i moral, afavoreix la severitat dels bons lectors i rendeix tribut a les obres mestres. Fomenta el bon gust, l'admiració pel millor, la certesa de l'excel·lent i l'elegància cultural, afegeix.

El Prix Formentor vol contribuir d'aquesta manera "a la saludable plenitud d'una societat culta, apreciar la immensitat estètica de l'escriptura, reconèixer la sobirania de la imaginació literària, elogiar la integritat del llenguatge i la força amb què la literatura perfecciona el coneixement que l'home té de si mateix".

El Premi Formentor, guardó literari sostingut amb el mecenatge de les famílies Barceló i Buadas, concedit per primera vegada el 1961, va ser impulsat per un prestigiós grup d'editors europeus (Carlos Barral, Gallimard, Einaudi o Rowolt, entre d'altres).

A Formentor van ser premiats, entre d'altres, Jorge Luis Borges, Samuel Becket, Saul Bellow, Jorge Semprún i Witold Gombrowicz. Després de la seva recuperació, el premi ho han rebut Carlos Fuentes, Juan Goytisolo, Javier Marías, Enrique Vila-Matas, Ricardo Piglia, Roberto Calasso, Alberto Manguel i Mircea Cãrtãrescu.

En suport al Premi, se celebren les Converses literàries de Formentor, que es van organitzar per primera vegada en la dècada dels anys 30 afavorides per Adan Diehl, creador de l'Hotel Formentor, i van continuar a la dècada dels 60 amb el patrocini de Tomeu Buadas. Des de l'any 2008, les Converses Literàries les organitza la Fundació Santillana amb el mecenatge de Simón Pedro Barceló, actual propietari de l'hotel.