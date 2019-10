L'Estat desisteix de recórrer davant el TC la Llei Agrària, la Llei d'Infància i Adolescència i la Llei de Residus

Publicado 18/10/2019 13:06:03 CET

Les negociacions per evitar el recurs contra la Llei balear de Canvi Climàtic "van per bon camí"

PALMA DE MALLORCA, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Govern balear i el Govern d'Espanya han arribat a acords que pels quals l'Estat ha desistit de recórrer davant el Tribunal Constitucional la Llei de Residus, la Llei Agrària i la Llei d'Infància i Adolescència.

Així ho ha anunciat la portaveu del Govern, Pilar Costa, durant la roda de premsa posterior al Consell de Govern, on ha assenyalat que les negociacions respecte al recurs contra la Llei autonòmica de Canvi Climàtic i Transició Energètica "van per bon camí". Igualment, encara estan pendents les reunions de les comissions bilaterals per tractar possibles recursos contra la Llei de Consultes i una altra relativa als cossos de Bombers de les Illes.