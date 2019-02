L'hotel Portblue Club Pollentia i l'Ibanat aporten 11.600 euros per contribuir a la conservació de S'Albufereta

Publicado 7/2/2019 16:36:11 CET

L'hotel Portblue Club Pollentia i l'Institut Balear de la Naturalesa (Ibanat) han realitzat una aportació d'11.594,7 euros per contribuir a la conservació de l'espai natural de S'Albufereta (Mallorca).

El president de Portblue Hotels & Resorts, Ferran Porto, ha lliurat aquest dijous a la Conselleria de Medi ambient, Agricultura, i Pesca les guardioles en les quals s'han recollit els donatius dels clients de l'hotel al llarg de l'any. Han estat obertes al costat del conseller Vicenç Vidal.

Aquest any, les aportacions dels clients han aconseguit els 797 euros. A més, l'empresa ha aportat directament 5.000 euros. Per la seva banda, l'Ibanat ha igualat aquestes quantitats, fins a sumar el total d'11.594 euros.

És el cinquè any que Portblue fa aquesta contribució en virtut d'un conveni amb l'Ibanat. En declaracions als mitjans, Porto ha subratllat que a la cadena entenen "que un hotel no és una illa aparti" sinó que està "totalment implicat" amb el seu entorn. Per això, a l'hotel expliquen als hostes "la connexió" entre el Club Pollentia i S'Albufereta.

En resposta a preguntes dels mitjans, Porto ha indicat que les aportacions dels clients no han desaparegut per la implantació de l'impost turístic, si bé sí han baixat "perquè els clients saben que és un impost destinat a la conservació" del medi ambient. Per al president de Portblue, l'ideal seria que aquest impost "no fos necessari" i "bastés la voluntarietat".

Per la seva banda, el gerent d'Ibanat, Joan Ramon Vilallonga, ha detallat que aquests diners es destinaran a projectes concrets consensuats entre l'hotel i la gestió de l'espai natural, com per exemple, actuacions de retirada d'espècies invasores o treballs de manteniment.