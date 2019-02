Localitzen un derelicte en aigües de Pollença d'una nau època romana que transportava materials de construcció

Publicado 22/2/2019 17:29:55 CET

PALMA DE MALLORCA, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

Arqueòlegs subaqüàtics i un patró professional han localitzat en aigües de Pollença dos derelictes que pertanyen, d'una banda, a una nau d'època romana datada de l'Alt Imperi, al segle I-II d. de C., que transportava materials de construcció, com teules, i per l'altre, a una embarcació d'època moderna que conserva elements de fusta de l'arquitectura naval, arran dels treballs de la Carta Arqueològica Subaqüàtica de Mallorca que el Consell ha dut a terme entre cala Castell i port de Pollença el 2018.

En un comunicat emès per la institució insular, el de la nau romana és la primera resta oposada amb aquest tipus de carregament que s'ha documentat a la illa i, en aquest sentit, el vicepresident del Consell, Francesc Miralles, ha apuntat que aquests treballs són "una oportunitat per conèixer millor la història i que és compromet a vetllar per la integritat d'aquests jaciments front el risc d'espoli que sofreixen".

La Carta Arqueològica és un document que gestiona, investiga, conserva i difon el patrimoni cultural subaqüàtic de les aigües mallorquines i aquest divendres s'han presentat els resultats de la primera fase en Club Nàutic del Port de Pollença, als quals, a part dels dos derelictes, cal afegir "una gran quantitat" d'objectes arqueològics aïllats --bàsicament fragments de ceràmiques que es llançaven o queien accidentalment al mar-- que han permès delimitar zones d'ancoratge on els embarcacions és refugiaven per fer aiguada o protegir-se de el mal temps.

Les restes arqueològiques que s'han localitzat en aquesta primera campanya s'han catalogat per mitjà d'una sèrie de fitxes de registre integrades dins de la Carta Arqueològica amb la informació sobre situació, característiques generals i estat de conservació, entre uns altres.

S'ha informat que els tasques estan liderades pel Departament de Cultura, Patrimoni i Esports del Consell amb el suport logístic de l'Armada, el Grup d'Activitats subaqüàtiques de la Guàrdia Civil (GEAS) i Ports dels Illes, que ha mobilitzat un equip de quatre arqueòlegs subaqüàtics i un patró professional.

Al projecte d'elaboració de la Carta, els tècnics han dividit l'illa en quatre zones de prospeccions: la zona Nord-oest --de Formentor a Capdepera--, que és on s'ha començat a treballar; la zona de Llevant --de Capdepera en Cap Salines--; la zona Oest --de Cap Salines a Dragonera-- i la zona Nord, la més complexa, que contempla la Serra de Tramontana. Està previst que els treballs de Carta Arqueològica subaqüàtica de Mallorca continuïn al 2019 amb la prospecció de la zona comprimida entre el Port de Pollença i Ca Picafort.

A part de Miralles, han assistit a la presentació dels resultats la directora insular de Patrimoni, Kika Coll; director general de Ports de Balears, Xavier Ramis; els alcaldes de Pollença i Alcúdia, Miquel Àngel March i Antoni Mir; el president de la Confraria de pescadors del Port de Pollença, Joan Toni Suau i l'historiador i arqueòleg, Sebastià Munar, entre altres.