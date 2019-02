L'ocupació turística creix un 6,2% a Balears durant 2018

Publicado 6/2/2019 12:45:46 CET

La xifra d'autònoms que treballen en el sector turístic a Balears es dispara un 27,8% en 2018

PALMA DE MALLORCA, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

L'ocupació turística va créixer un 6,2 per cent durant 2018 a Balears, comunitat que representa el 5,9 per cent de l'ocupació en turisme total, segons un informe de Turespaña a partir de dades de l'Enquesta de Població Activa (EPA).

En concret, a Balears l'ocupació turística va aconseguir els 153.198 treballadors, dels quals 128.124 eren assalariats (el 83,6%) i 25.075, autònoms (16,4%). Així, Balears suposa el 6,1% dels assalariats en turisme del conjunt nacional i un 5,1% dels autònoms.

El nombre d'assalariats que treballen en turisme va augmentar un 2,8 per cent en l'arxipèlag, i el nombre d'autònoms es va disparar un 27,8 per cent.

DADES GENERALS

En el conjunt d'Espanya, l'ocupació vinculada a les activitats turístiques va augmentar un 3,7% en 2018 a Espanya, fins a superar els 2,6 milions de treballadors, la qual cosa suposa 94.104 empleats més en el sector turístic. D'aquesta forma, el sector turístic va aportar el 13,5% de l'ocupació total de l'economia espanyola.

En 2018, l'economia espanyola ha generat 503.000 ocupats addicionals respecte a l'any anterior, dels quals dos de cada deu (18,7%) han estat fruit de les activitats vinculades al turisme.

En l'últim trimestre de l'any, es van registrar 2,58 milions d'ocupats vinculats a activitats del sector turístic, 64.267 empleats més que en el mateix període de 2017, amb increments tant entre els assalariats (+2,8% com els autònoms (+1,7%).

Amb això, la taxa de desocupació en el sector turístic se situa en el 11,8% la dada més baixa per a un any des de 2009. D'aquesta forma, el percentatge d'aturats sobre actius en el sector turístic és 2,6 punts percentuals inferior a la taxa de desocupació de l'economia nacional l'any passat, que se situa en el 14,45%, xifra no registrada en el mercat laboral des de fa una dècada.

La ministra d'Indústria, Comerç i Turisme, Reyes Maroto, ha qualificat de "molt positius" aquestes dades, perquè reflecteixen la fortalesa del sector turístic, que continua sent "un motor de creació d'ocupació".

Durant 2018, els ocupats en turisme van créixer en totes les branques d'activitat, destacant sobretot els augments registrats en hostaleria (+4,3%), en altres activitats turístiques (+3,5%) i en els serveis de transport de viatgers (+0,9%).

El número d'ocupats en el sector turístic va créixer un 3,9% entre els assalariats (2,11 milions), col·lectiu que no ha deixat de créixer des del tercer trimestre de l'any 2014 i va prevaler en totes les branques turístiques.

Els majors augments els van protagonitzar les agències de viatges (+21,8%), en altres activitats turístiques (+5,4%) i en hostaleria (+3,8%).

Els treballadors autònoms en turisme van ascendir a 488.440, la qual cosa suposa un increment del 3% respecte a l'any anterior, amb augments en hostaleria i en transport de viatgers, enfront del descens en altres activitats.

Per Comunitats Autònomes, durant l'any 2018 en totes va haver-hi una evolució creixent, excepte a Astúries, Castella i Lleó, La Rioja, Ceuta i Melilla.