Manresa diu que el minutatge dels espais electorals d'IB3 és "una eina legal i no periodística"

Actualizado 21/3/2019 18:03:55 CET

PALMA DE MALLORCA, 21 Març (EUROPA PRESS) -

El director general d'IB3, Andreu Manresa, ha expressat aquest dijous que el minutatge dels espais electorals d'IB3 és "una eina legal i no periodística", en referència al mateix temps que ha de tenir cada formació als mitjans informatius públics segons la Llei Electoral.

Així ha respost Manresa durant la comissió de control de l'ens públic IB3, on ha afegit que personalment "discrepa del minutatge" però que "adaptar-se a la llei serà una prioritat". "Com a consumidor i periodista considero que és una limitació als ciutadans, però no seré qui faci una objecció al criteri electoral", ha expressat el director.

Manresa ha explicat que el primer que s'ha de saber és quins partits es presenten per poder elaborar un informe de gestió dels continguts de cara als propers comicis. "Primer hem de saber quins partits es presenten" ha comentat el director.

El director d'IB3 ha dit que de cara a les eleccions existeixen prop de 30 debats previstos. Així, ha comentat que "s'està preparant un debat per al Congrés, un altre pel Senat i un per a les Autonòmiques emesos en diferents canals". Manresa ha emfatitzat que la difusió de tots ells es durà a terme per diferents canals, com la ràdio o la televisió i a través de diferents models com la televisió a la carta o el 'streaming'.

Finalment, ha conclòs que tots els detalls es presentaran en els plans de cobertura de l'ens informatiu, que es presentarà abans del 28 d'aquest mes davant la Junta Electoral Autonòmica.

Manresa ha conclòs que l'ens està treballant amb el servei de gestió en com es donarà tractament informatiu als diferents grups polítics, fins i tot els que no tenen representació parlamentària.



-. Firma: CVIA .-