March acusa el PP de tenir "una visió parcial de la realitat" educativa després d'haver fet "un treball lamentable"

Publicado 12/3/2019 12:32:21 CET

PALMA DE MALLORCA, 12 Març (EUROPA PRESS) -

El conseller d'Educació i Universitat, Martí March, ha acusat el PP de tenir "una visió parcial de la realitat" educativa vigent en aquesta legislatura després de fer "un treball lamentable" durant l'últim mandat del PP.

"No sap com és la realitat perquè l'anterior Govern liderat pel PP va treure a persones al carrer, va retallar com mai s'havia retallat i es va fer un treball lamentable", ha explicat en el ple d'aquest dimarts, en resposta a una interpel·lació registrada pels 'populars'.