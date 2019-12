March es marca com a objectiu "impulsar" la normalització de "l'ús social" del català a Balears

Publicado 11/12/2019 18:26:02 CET

El conseller Martí March (segon per l'esquerra) intervé en el ple del Consell Social de la Llengua catalana.

Aquest dimecres s'ha celebrat el primer ple del Consell Social de la Llengua Catalana d'aquesta legislatura

El conseller d'Educació, Universitat i Investigació, Martí March (PSIB), ha presidit aquest dimecres el primer ple del Consell Social de la Llengua Catalana d'aquesta legislatura, i ha assenyalat que "un dels objectius" que s'ha marcat "és el d'impulsar el procés de normalització de l'ús social" del català a Balears.

En la seva intervenció en el ple, que ha tingut lloc en el Parlament, el conseller ha assenyalat també que "un aspecte clau" en el qual estan treballant és el de "millorar la coordinació entre les diferents administracions i entitats que es responsabilitzen de la normalització de la llengua catalana".

Per la seva banda, la secretària autonòmica i vicepresidenta del Consell Social de la Llengua Catalana, Agustina Vilaret, ha remarcat que "la llengua és cosa de tots" i ha destacat que els representants i càrrecs del seu partit (MÉS per Mallorca) estan posant "tota la maquinària en marxa" perquè "aquesta legislatura sigui la legislatura de la llengua".

Al ple del Consell Social de la Llengua Catalana han assistit prop d'uns 70 membres, alguns dels quals són de nova designació. S'han renovat totes les vicepresidències i se n'ha afegit una de nova, sumant així un total de set. Les ostenten membres del Govern, el rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB) i el president de l'Obra Cultural Balear (OCB).

També s'han renovat el 50% de membres del Grup I, format per persones de reconegut prestigi de la societat illenca. Aquestes es denominen a proposta de la Secretaria autonòmica d'Universitat, Investigació i Política Lingüística.

Els nous membres són Maria Isabel Cerdó Cura, Jaume Horrach Arrom, Bernat Joan Marí, Nanda Ramon Tous, Margalida Riutort Cloquell i Lluís Segura Ginard.

El Consell es va recuperar la passada legislatura, després d'estar parat entre el 2011 i el 2015. És un òrgan d'assessorament i consulta en assumptes lingüístics adscrit a la conselleria competent en aquesta matèria, en aquest cas la d'Educació. Està integrat per persones i entitats representatives de Balears, les quals són convidades a participar de forma activa a la planificació de les accions promogudes pel Govern per incorporar o reincorporar la llengua catalana als usos socials que li corresponen com a llengua oficial pròpia de les Illes.