March reitera que Educació "està treballant" en un decret per les ajudes menjador a escoletas

El conseller d'Educació i Universitat, Martí March, ha insistit aquest dimarts en què la seva cartera "està treballant" per preparar un decret per dur a terme ajudes menjador a les escoletes d'educació infantil de 0-3 anys de Balears.

Així s'ha expressat March després d'una pregunta plantejada en el ple del Parlament pel portaveu de MÉS per Menorca, Nel Martí, qui ha preguntat a March sobre la planificació d'Educació en l'aplicació de mesures aprovades pel Parlament en relació a l'educació 0-3 anys.

"Portem treballant en aquesta qüestió des del primer dia i puc dir que el Consell Consultiu farà un dictamen aquesta setmana perquè després el Consell de Govern ho aprovi amb totes les mesures", ha declarat March, qui ha insistit que el Govern "vol" que els criteris a les escoletes i a les escoles de primària "siguin els mateixos".

Per la seva banda, Martí ha recordat la Proposta No de Llei (PNL) aprovada per unanimitat en el Parlament per "fer" de l'educació 0-3 anys una "prioritat del Govern" en relació a les beques menjador, les ajudes a l'escolarització, l'ampliació dels equips d'atenció primeriza i la creació de places.

"Tenim molts deures, molts recursos i molta voluntat per fer-ho. Demanem un sobreesforç per materialitzar un tema que té tanta unanimitat i convertir-ho en una realitat", ha resolt Martí.