Marratxí inaugura aquest dissabte un parc de cal·listènia, una de les propostes dels pressupostos participatius

Publicado 8/2/2019 10:16:37 CET

PALMA DE MALLORCA, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

Marratxí inaugurarà aquest dissabte un parc de cal·listènia al Parc del Mediterrani de Nova Cabana, una de les propostes més votades als pressupostos participatius 2018.

Segons ha informat l'Ajuntament en una nota de premsa, l'acte d'inauguració inclourà tallers de tensió i de free-style per part dels quatre primers classificats de les Illes, així com una demostració d'aquesta disciplina per a tots els assistents.

La inauguració serà a les 10.30 hores a càrrec del batle, Joan Francesc Canyelles, el tinent de batle, Miquel Cabot, i el regidor de Vies i Obres, Andrés Campuzano.

El parc de cal·listènia permet treballar exercicis per al desenvolupament de l'agilitat i la força física.