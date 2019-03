Medi ambient inicia l'elaboració de la cartografia de la posidònia oceànica a Balears

Publicado 29/3/2019 13:42:48 CET

PALMA DE MALLORCA, 29 Març (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha autoritzat a la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca a executar el projecte 'Atles submarí: cartografia de posidònia oceànica a Balears' per un import de 740.072,21 euros, que seran aportats pels fons de l'impost del turisme sostenible (ITS).

Segons ha explicat la portaveu del Govern, Pilar Costa, en roda de premsa, en aquest sentit, l'empresa Tragsatec serà l'encarregada de fer-ho realitat. El termini d'execució del projecte serà de dotze mesos.

Tot i que Balears és la comunitat autònoma que compta amb una millor cartografia sobre la presència de posidònia a les aigües pròpies, actualment no existeix una base de dades homogènia ni contínua, encara que, segons l'atles de les prades de fanerògames espanyoles, la posidònia ocupa aproximadament 650 km2, gairebé la meitat del total que hi ha a l'Estat.

La confecció d'aquesta cartografia és més necessària que mai després que el Govern aprovés el Decret 25/2018, sobre la conservació de la posidònia oceànica. D'aquesta forma, es posarà en mans de la ciutadania una eina que permeti complir la norma i planificar les activitats en el mar en funció de la distribució de les prades i la seva regulació específica.

Aquest atles, no obstant això, també serà útil per a l'elaboració i l'avaluació de la possible afecció que les diferents activitats, plans o projectes puguin tenir sobre aquesta planta.

El projecte prendrà com a base la tasca realitzada, en aquest sentit, pel Ministeri de Medi Ambient, l'Institut Menorquí d'Estudis (IME) i el biòleg marí Manu San Félix.

A part de validar i completar la cartografia existent, es crearà una aplicació informàtica que permetrà als usuaris saber si es troben en zona de fondeig permès. En cas que no estiguin a la zona, l'aplicació els orientarà cap a alternatives que els permetin complir la normativa, ja sigui a zones de boies com en fons de sorra propers.

L'import del projecte inclou, a més, la divulgació dels resultats. En aquest sentit, es preveu realitzar almenys sis xerrades destinades al sector nàutic, tres a Mallorca, una a Menorca, una a Eivissa i una a Formentera. A més, s'elaborarà un vídeo sobre les aplicacions, que estarà disponible, de forma gratuïta, a través d'una web institucional.

Finalment, s'imprimiran 30.000 exemplars d'un fullet explicatiu per a tota la ciutadania i 300 exemplars d'un cartell informatiu sobre les aplicacions i la normativa destinat exclusivament a professionals del sector.