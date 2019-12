Menorca segueix en avís per fenòmens costaners i per vents de més de 80 km/h

Publicado 10/12/2019 10:40:00 CET

PALMA DE MALLORCA, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

L'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) ha manifestat aquest dimarts que Menorca segueix en avís de risc important (avís taronja) per vents forts, amb ratxes de més de 80 quilòmetres per hora (km/h) i en risc (avís groc) per fenòmens costaners.

El nord i nord-est de Mallorca també està en avís groc per fenòmens costaners.

En paral·lel, el Servei d'Emergències té activat a Menorca l'Índex de Gravetat 1 (IG1) del Pla especial per fer front al risc de fenòmens meteorològics adversos (Meteobal) per fenòmens costaners i en IG0 per forts vents.