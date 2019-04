El mercat d'artesania d'Hort del Rei inaugura una nova temporada per novè any consecutiu

Publicado 1/4/2019 14:12:58 CET

PALMA DE MALLORCA, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El mercat d'artesania de l'Hort del Rei ha inaugurat una nova temporada de mostres per novè any consecutiu, que s'estendrà fins al dia 31 d'octubre.

Segons ha informat Cort en un comunicat, com a novetat, aquest any inclou tallers per als nens un dissabte al mes, com reclamaven els artesans per dinamitzar-lo.

El mercat, que organitza l'àrea de Mercats amb el Gremi d'Artesans de Pimem, compte aquest any amb 21 parades al llarg de 67 metres de passeig, i es farà cada dilluns, dimarts, divendres i dissabte, de 10.00 a 17.00 hores.

De manera excepcional, també obrirà durant la Setmana Santa -del 13 al 22 d'abril- cada dia i amb el mateix horari. Cal recordar que des del 2015 també roman obert durant tot el mes d'octubre.

Des de l'Ajuntament s'han consolidat els horaris i els dies a canvi que les parades mantinguin la qualitat del producte i es realitzin els tallers per a nens un dissabte al mes.

Així, s'oferiran productes d'oficis artesans i artístics, tots amb carta o títol corresponent que acreditin el seu origen.