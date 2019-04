Més de 100 persones assisteixen a una xerrada sobre els beneficis fiscals per a afectats per les inundacions del Llevant

Publicado 1/4/2019 17:20:53 CET

PALMA DE MALLORCA, 1 Abr.

L'Agència Tributària de Balears (ATIB) i l'Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar han ofert una xerrada informativa sobre els beneficis fiscals als quals es poden acollir els contribuents damnificats per les inundacions del passat 9 d'octubre a la comarca del Llevant de Mallorca. Hi han assistit unes 100 persones.

A més d'aquesta primera xerrada, en la qual ha participat la directora de l'ATIB, Maria Antònia Truyols al costat de l'alcalde de la localitat, Mateu Puigròs, hi haurà una altra en sessió de tarda. Ambdues tenen lloc en el local municipal de l'Espai 36.

En concret, amb motiu de l'inici del període per efectuar la declaració de la renda --des d'aquest dimarts 2 d'abril fins al proper 1 de juliol--, l'ATIB ha recordat els beneficis fiscals prevists per als contribuents que han rebut "ajudes públiques, estatals, autonòmiques o locals", per pal·liar els danys de les inundacions.

Així mateix, l'ATIB disposarà de personal de reforç a Sant Llorenç en aquesta campanya de la renda i habilitarà una línia telefònica per atendre i recolzar als afectats, per facilitar la tramitació dels beneficis fiscals i resoldre possibles dubtes relatius al tractament fiscal de les ajudes concedides per les diverses administracions.

DECLARACIÓ DE L'IRPF

A la declaració de l'IRPF, els contribuents perceptors d'aquestes ajudes públiques no han de tributar aquestes quantitats en cas de rebre ajudes per import del cost de la reparació dels danys.

En cas que les quantitats rebudes excedeixin del cost de les reparacions, es poden aplicar la deducció autonòmica incorporada a la Llei de pressupostos de la Comunitat Autònoma.

Per tant, només tributa la part de l'ajuda que excedeixi del cost de la reparació. Per determinar quin és la part que excedeix s'han de tenir en compte totes les ajudes (indemnització del segur, ajuda estatal, ajuda autonòmica i ajuda local).

La deducció autonòmica establerta per la Comunitat es fixa amb l'import que resulti de l'aplicació del tipus mitjà de gravamen del contribuent a l'import de la subvenció incorporada a la declaració.

DANYS PERSONALS

En el cas de les ajudes públiques concedides per danys personals, a la declaració de l'IRPF s'aplica una exempció per la qual no tributen les ajudes a causa de defunció o d'incapacitat absoluta permanent.

D'altra banda, les persones o empreses perceptores d'ajudes es poden aplicar altres beneficis fiscals, com les exempcions de l'Impost sobre Béns Immobles (IBI) i de les taxes de Trànsit, i també les explotacions agràries i les empreses es poden beneficiar d'una reducció de l'Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE).

En el cas de l'Impost sobre Béns Immobles (IBI), no tributa. Les persones perceptores d'ajudes estatal, autonòmica o local es poden beneficiar de l'exempció de les quotes de l'IBI 2018 quan afectin a habitatges, establiments industrials, turístics, mercantils, marítims i pesquers i professionals, explotacions agràries i forestals, locals de treball i similars.

És necessari que tant les persones com els béns hagin estat objecte de reallotjament total o parcial en altres habitatges o locals fins a la reparació dels danys soferts, o que les destrosses a collites constitueixin sinistres no coberts per cap fórmula de segur pública o privada.

Els contribuents que ja hagin pagat els rebuts podran demanar la devolució de les quanties ingressades.

TAXES DE TRÀNSIT

Quant a les taxes de Trànsit, els afectats es poden beneficiar de l'exempció de les taxes de la Prefectura Central de Trànsit per la tramitació de les baixes de vehicles sol·licitades com a conseqüència dels danys produïts pels sinistres, i l'expedició de duplicats de permisos de circulació o de conducció destruïts i extraviats per aquestes causes.

IAE

En relació a l'Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE) 2018, es poden aplicar una reducció les indústries de qualsevol naturalesa, establiments mercantils, marítims i pesquers, turístics i professionals quan els locals de negoci o béns afectats a l'activitat hagin estat danyats a conseqüència directa dels sinistres i hagin estat objecte de reallotjament o s'hagin produït danys que obliguin al tancament temporal de l'activitat.

La reducció de l'impost serà proporcional al temps transcorregut des del dia del cessament de l'activitat fins al reinici. Els contribuents que ja hagin pagat els rebuts podran demanar la devolució de les quantitats ingressades.