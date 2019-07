Més de 3.000 persones superen l'hepatitis C en Balears després de sotmetre's a tractaments contra la malaltia

Publicado 26/7/2019 14:59:52 CET

La consellera de Salut i Consum, Patricia Gómez, visita una taula informativa sobre l'hepatitis C a l'Hospital de Son Llàtzer.

La consellera de Salut i Consum, Patricia Gómez, visita una taula informativa sobre l'hepatitis C a l'Hospital de Son Llàtzer. CAIB

El Govern ha destinat entre 2014 i 2018 uns 52 milions d'euros a finançar tractaments efectius contra la malaltia

PALMA DE MALLORCA, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un total de 3.188 persones han superat l'hepatitis C a Balears després de sotmetre's a tractaments que, des de 2015, el Servei de Salut ha incorporat a la seva cartera de serveis, segons ha explicat la consellera de Salut i Consum, Patricia Gómez, en una nota difosa per la Conselleria.

La titular de Salut ha visitat aquest divendres una taula informativa que l'Associació Mallorquina d'Afectats per l'Hepatitis C (Amahc) ha instal·lat a l'Hospital Universitari Son Llàtzer, amb motiu del Dia Internacional contra l'Hepatitis C que se celebra aquest diumenge.

"La salut és una inversió i ser coneixedors que l'efectivitat d'aquests tractaments ha salvat la vida de més de 3.000 persones en la comunitat és una gran satisfacció", ha assegurat Gómez, qui també ha estat acompanyada pel director general de Prestacions i Farmàcia, Nacho García.

D'acord a les dades de la Conselleria, entre 2014 i 2018 el Servei de Salut ha destinat 51.929.730 euros a finançar tractament efectius contra l'hepatitis C que han permès la cura dels pacients en el 99 per cent dels casos.

PREVENCIÓ

L'hepatitis C és una malaltia infecciosa provocada pel VHC que es transmet a través de la sang contaminada i per la qual existeixen tractaments que permeten la seva curació en un 95 per cent dels casos. La malaltia provoca una inflamació del fetge que pot remetre espontàniament o evolucionar cap a una fibrosis, una cirrosis o fins i tot càncer de fetge.

Des de la Conselleria han destacat la importància de la prevenció, per la qual cosa recomanen evitar compartir agulles o xeringues, no utilitzar articles d'ús personal d'altres persones que hagin pogut estar en contacte amb la sang d'una persona infectada i realitzar-se tatuatges o perforacions cutànies només en centres autoritzats.