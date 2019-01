MÉS avisa que "acaba gener" sense "proposta de REB sobre la taula"

Publicado 28/1/2019 12:30:48 CET

PALMA DE MALLORCA, 28 Gen. (EUROPA PRESS) -

El diputat de MÉS per Mallorca, Miquel Gallardo, ha advertit aquest dilluns que ja "acaba gener" sense que hagi "proposada de Règim Especial de Balears (REB) sobre la taula", alguna cosa que en el partit "cada dia que passa preocupa més".

Així s'ha expressat Gallardo durant una roda de premsa en el Parlament en la qual ha assenyalat que no saben si són "positives" les declaracions de la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, assenyalant que hi hauria REB "aviat", perquè els "recorda al que va dir Rajoy al PP" sobre el descompte de resident, que també "va trigar un parell de mesos".

En aquesta línia, des de MÉS han subratllat que el REB "ja porta mesos de retard" però han subratllat la importància no només que arribi "ràpid" sinó que sigui "positiu". "Ha de ser un REB que compensi els costos de la insularitat i no ha de ser només un REB que, com sembla, intenti pal·liar els efectes negatius de les males inversions que rebrà Balears als Pressupostos Generals de l'Estat", ha dit el diputat.

Finalment, Gallardo ha incidit que si al Congrés hi hagués "un diputat de MÉS que fos decisiu", "com podria passar al juliol", "uns PGE que discriminessin Balears no tirarien endavant".

INICIATIVES DEL PLE

D'altra banda, durant la roda de premsa, Gallardo i la diputada Agustina Vilaret han explicat les lleis que es debatran aquest dimarts en el ple extraordinari del Parlament, assenyalant que són normatives en la línia de la "sostenibilitat i canvi de model".

Així, els diputats han detallat el contingut de la Llei de Residus -que han qualificat d'"ambiciosa" pel tractament als plàstics d'un sol ús, entre altres qüestions-; la llei del port Sant Antoni de Portmany; la llei de sostenibilitat mediambiental i econòmica de l'illa de Formentera; la llei d'atenció i drets de la infància i l'adolescència; i la llei de creació del Col·legi Professional de Docents de Balears.

Finalment, en resposta a una pregunta per les previsions d'arribada de turistes, Vilaret ha assenyalat que la desestacionalització "està funcionant" i ha apostat per lluitar perque el turisme "sigui de més qualitat i sostenible", demanant "esperar els resultats abans de cridar al mal temps".