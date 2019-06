MÉS per Mallorca avisa a Armengol que el seu suport "no és un xec en blanc"

Publicado 27/6/2019 13:17:44 CET

PALMA DE MALLORCA, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portaveu de MÉS per Mallorca, Miquel Ensenyat, ha avisat aquest dijous a la candidata a la presidència del Govern, Francina Armengol, que el seu recolzament a l'investidura "no és un xec en blanc", tal com ho recullen els 'Acords de Bellver'.

Durant la seva intervenció en la segona jornada del ple d'investidura, Ensenyat ha explicat que "és imprescindible culminar el desenvolupament d'un model econòmic i social potent" mitjançant "un model de país sostenible", que generi "ocupacions de qualitat i ben remunerats" en "un entorn mediambiental sostenible".

Així, ha remarcat que el seu vot favorable "té condicions" i que no han vingut a fer "comparsa" i per això seran exigents "en el compliment dels acords signats". "No seran paper mullat", ha dit per després afegir que estaran "atents i vigilants".

Ensenyat ha posat l'accent que el Govern ha de ser "ambiciós" en "reclamar el que els correspon" i defensar l'"autogovern, amb totes les competències i, especialment, el model d'escola pública i integradora".

A més, també ha dit que "no es pot permetre que des de Madrid s'intenti, a través dels tribunals, legislar contra la majoria social d'aquesta terra". Així, ha demanat "coherència política" i assegurar que la Llei de Canvi Climàtic o la de Residus tinguin "continuïtat". "A Madrid han d'entendre-ho", ha remarcat.

D'altra banda, entre altres assumptes prioritaris, l'ecosoberanista també ha esmentat l'Oficina de Drets Lingüístics, o la lluita per a l'eradicació de les violències masclistes.