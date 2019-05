MÉS per Mallorca proposa reduir les llistes d'espera en intervencions quirúrgiques de la sanitat pública balear

Publicado 14/5/2019 14:06:34 CET

La formació qualifica d'"assetjament a la sanitat pública" els projectes de sanitat que s'han dut a terme en passades legislatures en Balears

Segons el decret de garantia de demora aprovat el passat 19 octubre pel Govern balear, existeix un termini màxim d'espera de 180 dies per a intervencions quirúrgiques

La formació MÉS per Mallorca ha presentat aquest dimarts una bateria de propostes per millorar el sistema de salut públic balear, entre les quals es troben millorar el servei d'Urgències, reduir les llistes d'espera per a intervencions quirúrgiques, i invertir més recursos en els casos de pacients ingressats de llarga durada.

El candidat de la formació a la presidència del Govern, Miquel Ensenyat, ha destacat que retallar en sanitat pública, alguna cosa que "ha passat en les anteriors legislatures", segons ell, és "una manera de fomentar la sanitat privada". "Hi ha un compromís de reduir les llistes d'espera fomentant la creació de noves places soci sanitàries per a pacients de llarga durada, que moltes vegades col·lapsen els hospitals públics", ha explicat el candidat.

Segons el líder de la formació a Mallorca, els pacients de llarga durada "poden afectar al col·lapse de les llistes d'espera de les intervencions quirúrgiques als hospitals públics de l'arxipèlag balear", per la qual cosa, amb la creació de noves places per a aquests casos, es reduirien els terminis d'espera en els quiròfans dels hospitals públics.

Per a això, la formació proposa un reforç en finançament i personal en hospitals de llarga durada, com l'Hospital General i Caubet, a Mallorca. Ensenyat ha destacat una sèrie de projectes "que ja estan en marxa", com el centre de salut de Felanitx o el projecte de reforma de l'antic hospital de Son Dureta, que preveu la creació de més places per a pacients que requereixin cuidats de llarga durada.

Per la seva banda, la número dos de la formació, Fina Santiago, ha destacat que l'anàlisi de MÉS respecte a la gestió de la sanitat pública balear conclou que "la sanitat privada està assetjant la sanitat pública". "En la legislatura anterior es va reduir el nombre de persones en actiu en el sistema públic", una cosa que Santiago ha qualificat com "preparar el terreny per a una reducció de costos de la sanitat pública" i així, "poder-la privatitzar".

A més, els candidats de MÉS han acusat a "la dreta" el seu projecte de centralitzar la sanitat pública. Segons Santiago, aquest projecte, presentat per candidats de formacions com Ciudadanos, que proposen una única targeta de salut per a les 17 comunitats, "solament respon un intent de privatitzar la sanitat pública". "És molt més fàcil privatitzar una sola sanitat que privatitzar la sanitat de 17 autonomies", ha explicat Santiago.

"El representant de la patronal de la sanitat privada ha dit públicament que prefereix un govern de dretes perquè aquest fomenta la privatització de la sanitat", ha expressat Santiago, que ha afegit que "de forma absolutament fèrria, MÉS per Mallorca defensarà la sanitat pública".

Finalment, els candidats han destacat les mesures dutes a terme en aquesta legislatura en matèria de sanitat pública, que han passat per "retornar la targeta sanitària, consolidar el personal, invertir en infraestructura i evitar el co-pagament dels pensionistes", encara que per "seguir avançant en aquest sentit", ha expressat l'actual consellera de Serveis Socials del Govern, Balears necessita "un millor finançament de tota la comunitat".

La formación califica de "acoso a la sanidad pública" los proyectos de sanidad que se han llevado a cabo en pasadas legislaturas en Baleares

Según el decreto de garantía de demora aprobado el pasado 19 octubre por el Govern balear, existe un plazo máximo de espera de 180 días para intervenciones quirúrgicas

La formación MÉS per Mallorca ha presentado este martes una batería de propuestas para mejorar el sistema de salud público balear, entre las que se encuentran mejorar el servicio de Urgencias, reducir las listas de espera para intervenciones quirúrgicas, e invertir más recursos en los casos de pacientes ingresados de larga duración.

El candidato de la formación a la presidencia del Govern, Miquel Ensenyat, ha destacado que recortar en sanidad pública, algo que "ha pasado en las anteriores legislaturas", según él, es "una manera de fomentar la sanidad privada". "Hay un compromiso de reducir las listas de espera fomentando la creación de nuevas plazas socio sanitarias para pacientes de larga duración, que muchas veces colapsan los hospitales públicos", ha explicado el candidato.

Según el líder de la formación en Mallorca, los pacientes de larga duración "pueden afectar al colapso de las listas de espera de las intervenciones quirúrgicas en los hospitales públicos del archipiélago balear", por lo que con la creación de nuevas plazas para estos casos, se reducirían los plazos de espera en los quirófanos de los hospitales públicos.

Para ello, la formación propone un refuerzo en financiación y personal en hospitales de larga duración, como el Hospital General y Caubet, en Mallorca. Ensenyat ha destacado una serie de proyectos "que ya están en marcha", como el centro de salud de Felanitx o el proyecto de reforma del antiguo hospital de Son Dureta, que prevé la creación de más plazas para pacientes que requieran cuidados de larga duración.

Por su parte, la número dos de la formación, Fina Santiago, ha destacado que el análisis de MÉS respecto a la gestión de la sanidad pública balear concluye que "la sanidad privada está acosando la sanidad pública". "En la legislatura anterior se redujo el número de personas en activo en el sistema público", algo que Santiago ha calificado como "preparar el terreno para una reducción de costes de la sanidad pública" y así, "poderlo privatizar".

Además, los candidatos de MÉS han acusado a "la derecha" de "su proyecto de centralizar la sanidad pública". Según Santiago, este proyecto, presentado por candidatos de formaciones como Ciudadanos, que proponen una única tarjeta de salud en las 17 comunidades, "solo responde a un intento de privatizar la sanidad pública". "Es mucho más fácil privatizar una sola sanidad que privatizar la sanidad de 17 autonomías", ha explicado Santiago.

"El representante de la patronal de la sanidad privada ha dicho públicamente que prefiere un gobierno de derechas porque éste fomenta la privatización de la sanidad", ha expresado Santiago, que ha añadido que "de forma absolutamente férrea, MÉS per Mallorca defenderá la sanidad pública".

Finalmente, los candidatos han destacado las medidas llevadas a cabo en esta legislatura en materia de sanidad pública, que han pasado por "retornar la tarjeta sanitaria, consolidar el personal, invertir en infraestructura y evitar el co-pago de los pensionistas", aunque para "seguir avanzando en este sentido", ha expresado la actual consellera de Servicios Sociales del Govern, Baleares necesita "una mejor financiación de toda la comunidad".