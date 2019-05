MÉS per Marratxí anuncia la construcció d'un pavelló i una piscina coberta en És Figueral

Publicado 7/5/2019 17:34:51 CET

L'alcalde i candidat a la reelecció per MÉS per Marratxí, Joan Francesc Canyelles, ha anunciat aquest dimarts la construcció d'un nou pavelló de referència de 1500 metres quadrats, així com també d'una piscina coberta, a Es Figueral de cara a la propera legislatura.

Segons ha informat el partit en un comunicat, la formació ecosobiranista es compromet davant els veïnats de Marratxí a construir, en una primera fase, un nou pavelló poliesportiu en el municipi amb l'objectiu d'albergar la pràctica esportiva i, al mateix temps, la celebració d'esdeveniments amb un aforament per 300 persones.

Per aconseguir aquestes característiques, el nou pavelló disposaria de dues pistes paral·leles separades i comptarà amb graderies.

En una segona fase, MÉS per Marratxí també es marca com a objectiu dotar al municipi d'una piscina coberta, una instal·lació esportiva molt demandada històricament per part de la ciutadania. Aquesta seria la primera piscina coberta en tot el municipi.

El projecte també inclou la construcció, dins del mateix pavelló, de sales de diverses mesures, vestuaris, serveis, un magatzem i una zona de gimnàs.

Joan Francesc Canyelles ha destacat que "tant el pavelló com la piscina coberta són dues infraestructures molt necessàries i demandades per part dels marratxiners", al que ha afegit que "fa més de deu anys que no es construeix cap instal·lació esportiva en el municipi, fet que mostra el dèficit sofert actualment en aquest sentit".

Finalment, ha apuntat que Es Figueral "és una molt bona ubicació per a aquesta nova infraestructura esportiva posat que és un dels punts neuràlgics del municipi".