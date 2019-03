MÉS per Menorca considera prioritari que Espanya decideixi "en quin fus horari ha d'estar"

Publicado 5/3/2019 17:02:09 CET

MENORCA, 5 Març (EUROPA PRESS) -

La diputada de MÉS per Menorca Patrícia Font ha considerat aquest dimarts prioritari que Espanya "decideixi en quin fus horari ha d'estar" perquè, segons ha declarat, Balears no està "en el que ens correspon".

Així s'ha pronunciat Font, en declaracions a Europa Press, després que aquest dilluns la Comissió de Transport i Turisme del Parlament Europeu retardés fins a l'any 2021 l'eliminació del canvi d'hora bianual proposat per la Comissió Europea per a abril d'aquest any, perquè les capitals tinguin més temps per decidir si el país es queda amb l'horari d'estiu o el d'hivern.

"Sabem que és complicat que tots els Estats arribin a un acord, però hi ha un clam popular que ho està demanant, per la qual cosa han de fer els seus deures i posar-se les piles per decidir què fer amb aquesta qüestió", ha remarcat Font.

Així mateix, s'ha mostrat sorpresa pel fet que l'Eurocambra només tingui en compte els factors econòmics a l'hora de plantejar el canvi d'hora quan, tal com ha indicat, també s'han de valorar factors relacionats amb la salut, entre d'altres.

Cal recordar que el Parlament balear va aprovar a l'octubre de 2016 una declaració institucional per demanar que es mantingués l'horari d'estiu a Balears i no es retardessin els rellotges a l'octubre. Aquesta declaració institucional va ser proposada per MÉS per Menorca.