MÉS reitera la seva voluntat d'establir una limitació del preu del lloguer en alguns barris de Palma

MÉS PER PALMA

Publicado 4/4/2019 17:10:57 CET

PALMA DE MALLORCA, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

La número 2 de la llista de MÉS per Palma de cara a les eleccions municipals, Neus Truyol, s'ha reunit aquest dijous amb representants de la Plataforma per un Lloguer Digne Balears, on la formació ha exposat la seva intenció de "seguir demanant" la modificació de la Llei de Lloguer Urbà (LAU) i de dur a terme polítiques per a la "limitació del preu" a certs barris de la ciutat.

Segons ha informat MÉS per Palma en un comunicat, el dret a l'habitatge és una de "les seves màximes prioritats", per la qual cosa impulsaran mesures que protegeixin els drets de la ciutadania per aconseguir una ciutat més "justa".

En concret, la formació ha expressat que "continuarà treballant" per a la limitació del preu a barriades "especialment afectades" com poden ser el Centre o els barris de Son Espanyolet o el Molinar. A més, Truyol ha apuntat que s'ha de tenir en compte que el lloguer turístic ha contribuït a "augmentar el preu dels lloguers en un 40 per cent".

AJUDES AlS JOVES I A l'HABITATGE SOCIAL

En aquest sentit, a més de la limitació del lloguer turístic, els ecosobiranistes proposen mesures d'habitatge juvenil com la "repoblació del Centre de la ciutat "amb 5.000 joves mitjançant ajudes al lloguer jove, una proposta de Palma XXI, o la creació d'una "borsa de bons inquilins", entre d'altres.

Pel que fa a les mesures d'habitatge públic, MÉS per Palma proposa millorar el manteniment del parc d'habitatges municipal. "Destinarem dos de cada tres habitatges de les noves construccions de més de 5.000 metres quadrats a protecció oficial i que el preu de lloguer no excedeixi els cinc euros nets el metre quadrat", ha explicat Truyol.

Finalment, els ecosoberanistas també proposen mesures de fiscalitat com el fet d'estudiar l'augment de la quota de l'impost sobre els béns immobles (IBI) en un 50 per cent bonificat als residents o el manteniment de la quota de l'IBI, "com una de les més baixes de l'Estat".