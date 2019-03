Mesquida es reuneix amb l'ambaixador del Regne Unit a Espanya per parlar d'impactes negatius d'un 'Brexit' sense acord

Publicado 20/3/2019 16:39:50 CET

PALMA DE MALLORCA, 20 Març (EUROPA PRESS) -

El candidat al Congrés dels Diputats per Cs Balears, Joan Mesquida, s'ha reunit aquest dimecres amb l'ambaixador del Regne Unit a Espanya, Simon Manley, per traslladar-li les prioritats de l'arxipèlag balear en l'àmbit institucional, empresarial i social davant el procés del 'Brexit' i parlar "dels impactes negatius d'un possible 'Brexit' sense acord".

Segons ha informat Cs en un comunicat, durant aquesta trobada, Mesquida ha estat acompanyat del portaveu de Cs en el Parlament balear, Xavier Pericay, i del secretari de Relacions Institucionals del Comitè Autonòmic, Juanma Gómez.

Per la seva banda, Simon Manley ha acudit a la reunió al costat del cònsol general del Regne Unit a Catalunya, Balears, Aragó i Andorra, Lloyd Milen.

Mesquida ha traslladat a Manley i Milen "la inquietud i incertesa" que pot suposar per a Balears la sortida del Regne Unit de la Unió Europea. "Balears rep tres milions i mig de turistes britànics i si es produeix un 'Brexit' sense acord perdrem visitants, la qual cosa suposa un impacte negatiu per a la nostra economia", ha indicat.

Així mateix, el candidat de Cs Balears al Congrés ha lamentat que "ni des del Govern, ni des del Govern central s'ha dissenyat un pla seriós de contingència que doni seguretat i certitud a les empreses de Balears, i de la resta d'Espanya, que ja han mostrat aquesta inquietud".

Finalment, Mesquida ha destacat que "des de Cs, com a partit profundament europeista, s'ha ofert a l'ambaixador tota la col·laboració perquè tant els residents del Regne Unit a Balears, com els residents de Balears allà segueixin mantenint totes les seves cobertures socials".