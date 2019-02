Metges de Balears es concentren per la millora de l'atenció primària i la dignificació de la professió

Publicado 7/2/2019 16:23:19 CET

PALMA DE MALLORCA, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

Metges de Balears han realitzat aquest dijous diferents concentracions en tots els hospitals de la Comunitat i entre el 75 i el 80 per cent dels centres de salut per demanar la millora de l'atenció primària i la dignificació de la professió.

En declaracions a Europa Press, el president del Sindicat Mèdic de Balears (Simebal), Miguel Lázaro, ha explicat que aquest 2019 és un "any clau" en el qual no poden "acceptar dreceres sanitàries". "Cal donar un cop en la taula per la dignificació de la professió mèdica", ha dit.

Segons ha explicat, les concentracions d'aquest dijous, que s'han desenvolupat a nivell nacional, han estat "un gest simbòlic" de protesta per "no interferir" en l'atenció als pacients.

Així, ha assenyalat que la convocatòria a nivell estatal ha estat "massiva" i que el seguiment a Balears "ha estat molt important". "A Palmanova, els pacients han participat al costat dels metges en les concentracions i en alguns centres no s'han pogut fer aturades per la sobrecàrrega de treball", ha comentat.

Per la seva banda, des del Col·legi de Metges dels Illes Balears (Comib) han informat que s'han adherit al decàleg reivindicatiu en favor de l'Atenció Primària i la millora de les condicions dels professionals mèdics, elaborat per Simebal, i a les concentracions que per aquest motiu s'han convocat aquest dijous.

D'aquesta manera, la institució col·legial recolza el decàleg de Simebal, que reclama millores en Atenció Primària, estabilitat laboral amb ofertes públiques d'ocupació (OPEs) freqüents, recuperació de la jornada de 35 hores i la recuperació del 100% de les pagues extres.

A més, també reclama l'equiparació del complement d'insularitat amb Canàries, una planificació de les necessitats de plantilla de professionals -adequant les places de MIR- i la flexibilitat de l'edat de jubilació dels metges.