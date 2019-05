Metrovacesa encetarà al juny les primeres obres de la promoció de 550 habitatges a Nou Llevant

Publicado 20/5/2019 18:29:13 CET

PALMA DE MALLORCA, 20 May. (EUROPA PRESS) -

La promotora immobiliària Metrovacesa ha obtingut la llicència d'obres per construir al sector Nou Llevant de Palma i arrencarà al juny la construcció de 550 habitatges distribuïts en cinc promocions.

Així ho ha anunciat la companyia en una nota de premsa en la qual ha recordat que preveuen desenvolupar fins al 2023 tot "un nou barri" amb aquest projecte. La primera fase és la construcció de 'Residencial Jardins de Llevant'.

Els treballs seran executats per la constructora balear 'Construye Capital' i es preveu que finalitzin durant la primera meitat de 2021. El disseny és obra de l'arquitecte Patxi Mangado, premi de Nacional d'Arquitectura 2018, i autor del Palau de Congressos de Palma.

La promoció estarà composta per 90 habitatges plurifamiliars d'entre una i quatre habitacions i comptarà a més amb 12 habitatges unifamiliars dúplex de quatre dormitoris i jardí privat.

Quant a les zones comunes, es preveu un recinte interior amb jardins i amb dues piscines panoràmiques a la coberta de l'edifici. A més, els habitatges comptaran amb ascensors, trasters i places d'aparcament privades, amb certificació energètica A.

Pel desenvolupament de les cinc promocions residencials, Metrovacesa realitzarà una inversió a la ciutat propera als 400 milions d'euros. Segons la companyia, aquest desenvolupament implicarà a més la creació de prop de 1.000 ocupacions directes i indirectes.

El director territorial de Metrovacesa per a Catalunya i Balears, Antxón Iriondo, ha assenyalat que "aquesta promoció, així com les successives que Metrovacesa està ja desenvolupant a la zona, suposaran un impuls per a l'oferta residencial d'obra nova a Palma".

Segons ha dit, Jardins de Llevant és "el primer projecte a iniciar les seves obres al sector amb major potencial d'una ciutat que necessita continuar el seu desenvolupament i que té en Nou Llevant un dels seus principals eixos d'expansió urbana".

A més, la companyia apunta que la ubicació d'aquest nou complex, a escassa distància del Portixol, també posarà a la disposició dels inquilins una àmplia oferta d'esports a l'aire lliure, hospitals, locals comercials i d'oci, a escassa distància del Passeig Marítim i de la Catedral. D'altra banda, ha posat l'accent en la seva "excel·lent connexió".