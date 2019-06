Multats tres turistes per fer 'balconing' a Calvià

Publicado 26/6/2019 12:15:31 CET

PALMA DE MALLORCA, 26 Juny (EUROPA PRESS) -

La Policia Local de Calvià, en compliment de l'Ordenança per al Foment de la Convivència, ha multat tres turistes per 'balconing' o altres fets similars, com haver saltat d'una balconada fins a la piscina o haver intentat passar entre balconades.

Segons ha informat l'Ajuntament de Calvià en un comunicat, l'import de la sanció per aquest comportament oscil·la entre els 600 i els 1.500 euros. Es tracta d'una falta greu i els responsables són les persones que ho duen a terme, així com aquelles que incitin a aquestes conductes, sense que pugui estendre's aquesta responsabilitat a la persona propietària de l'establiment o la persona explotadora.

Aquestes multes per 'balconing' estan incloses en l'ordenança municipal de Foment de la Convivència a Calvià des de 2016, i abans ja estaven recollides a la derogada Ordenança de Policia i Bon Govern de Calvià.

Precisament, aquest dimarts a les 14.00 hores es va produir un nou cas de 'balconing' a Magaluf, per part d'un turista espanyol.

En total el nombre de sancions en 2019 és de tres, totes interposades en el mes de juny. En tot l'any passat es van interposar 11 multes per 'balconing'.

Normalment es tracta de joves turistes que han consumit gran quantitat d'alcohol. Cal recordar que aquesta temporada turística hi ha hagut ja un mort a Calvià.