Negueruela, sobre l'ITS: "No s'està parlant de llevar-ho, solament és un acord davant una situació excepcional"

Publicado 8/10/2019 14:14:37 CET

Negueruela posa en valor la "celeritat" de l'Executiu autonòmic davant la caiguda de la companyia

PALMA DE MALLORCA, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, Iago Negueruela, ha reiterat aquest dimarts que "no s'està parlant de suspendre ni llevar l'Impost de Turisme Sostenible (ITS)" després que anunciessin des de l'Executiu autonòmic que s'anava a retornar als hotelers afectats per la fallida de Thomas Cook, i ha argumentat que "és solament un acord per ajudar les empreses a tenir liquiditat davant una situació excepcional".

Així ho ha explicat durant el ple del Parlament i ha afegit que "no són mesures del Govern, sinó que són "fruit del diàleg social" entre diferents agents. "Per descomptat no li pot agradar a tothom, però s'ha acordat mitjançant un diàleg social, un principi fonamental per avançar de forma conjunta", ha postil·lat.

El diputat de MÉS per Menorca, Josep Castells, ha criticat que la mesura és "precipitada" i ha instat a "reconsiderar-la". Així mateix, ha explicat que no es pot renunciar a ella davant qualsevol circumstància", considerant que "és negatiu i perillós".

NEGUERUELA POSA EN VALOR LA "CELERITAT" DEL GOVERN

Així mateix, ha posat en valor la "celeritat" de l'Executiu autonòmic davant la fallida del touroperador britànic i, en aquest sentit, ha argumentat que primer es va elaborar una proposta amb mesures per al Govern, "que urgia", i "solament tres dies després" es van plantejar línies a nivell autonòmic.

En aquest sentit, Negueruela ha recordat que les mesures se centren en "resoldre la situació dels treballadors afectats, injectar liquiditat en les empreses perquè no s'avanci la temporada baixa, la connectivitat i millorar el model turístic". "És en el que hem treballat i el que anem a dur a terme".

Així ho ha indicat en resposta a una pregunta de la diputada 'popular' Maria Salomé Cabrera sobre "com pensa retornar l'Impost de Turisme Sostenible (ITS) als establiments afectats per la caiguda d'aquesta companyia", com es va anunciar per part de l'Executiu autonòmic, i sobre el que el conseller no ha concretat la forma.

"L'ITS INCIDEIX EN TOTES LES ILLES"

D'altra banda, el diputat del Pi, Josep Melià i Ques, ha preguntat com pensa impulsar el Govern els canvis en l'ITS per "garantir" que una part dels recursos es reverteixi a les zones que els han generat.

Sobre això, Negueruela ha recordat que l'ITS "es recapta en totes les Illes" i que "també repercuteix en totes elles amb independència de la zona concreta on s'ha cobrat l'impost". "Hi ha sinergies en tot l' arxipèlag, però cal actuar de forma global i no ens plantegem realitzar canvis", ha afegit.

Melià ha demanat, així mateix, "criteris clars dels recursos", sobre el que el conseller ha replicat que "són molt clars i transparents", ja que "primer es fa una comissió i després es porta a ple".