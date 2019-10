Negueruela reconeix la necessitat d'elaborar un pla estratègic per al sector làctic

Publicado 22/10/2019 14:32:01 CET

El conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball del Govern, Iago Negueruela, ha reconegut aquest dimarts durant el ple del Parlament la necessitat d'elaborar un pla estratègic per al sector làctic.

El responsable autonòmic ha fet aquestes declaracions en respondre a la pregunta del diputat del MÉS per Menorca, Josep Castells, qui ha recordat que el setembre de 2018 la seva formació va presentar una proposta de resolució perquè el Govern tramités un projecte industrial estratègic per al sector làctic que va ser aprovada per unanimitat.

No obstant això, Negueruela ha remarcat que "ara l'important és garantir la viabilitat de l'empresa Formatgeria Menorquina".

El representant del Govern ha reiterat durant el ple que, després de la reunió mantinguda aquest dilluns a la tarda en el Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme amb els sindicats majoritaris CCOO i UGT i els assessors dels empresaris interessats a invertir a la fàbrica menorquina, s'ha iniciat un període de diàleg i negociació "molt ràpid i urgent" per poder dur a terme aquesta operació, que se cercarà que tingui un pla d'acompanyament social que permeti mantenir tots els llocs de treball per als propers anys.