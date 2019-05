Noguera i representants d'entitats econòmiques i solidàries signen un acord per impulsar una economia "més humana"

Publicado 7/5/2019 16:36:35 CET

L'alcalde de Palma, Antoni Noguera, i representants de les entitats de l'economia social i solidària han signat aquest dimarts un protocol per a l'impuls de polítiques comunes de suport i embranzida a una economia "més humana, social i sostenible", tal com expressa el document subscrit per ambdues parts i que va ser aprovat en Junta de Govern el dia 30 d'abril.

Segons ha informat l'Ajuntament en un comunicat, l'economia social i solidària és entesa des de Cort com "el conjunt d'iniciatives, organitzacions i activitats socioeconòmiques que es fonamenten en la democràcia i la participació en la gestió, la priorització de les necessitats humanes i el compromís a millorar la societat".

Entre les entitats signatàries del protocol amb l'Ajuntament de Palma per a l'impuls de l'economia social i solidària es troben Som Energia Mallorca, Ecotxe, S'Altra Senalla, Associació Fiare Illes Balears, APAEIVIA, Fundació Deixalles, REVES Balears, Cooperatives Agroalimentàries, Mercat Social illes Balears i UCTAlB

El document assumit per Cort i les entitats es basa en tres punts, que són 'Polítiques de suport a les iniciatives i les empreses de l'economia social i solidària i a les seves xarxes', 'Polítiques de sensibilització i visibilització del sector', i 'Formació'.