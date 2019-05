Obert el termini d'inscripció als tallers gratuïts d'estiu de català inicial per a joves nouvinguts

Publicado 6/5/2019 14:16:42 CET

PALMA DE MALLORCA, 6 Maig (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Cultura, Participació i Esports, a través de l'Institut d'Estudis Baleàrics (IEB), i en col·laboració amb la Conselleria d'Educació i Universitat, organitza tallers d'estiu de català inicial per a joves nouvinguts.

Segons ha informat la Conselleria de Cultura, Participació i Esports en un comunicat, els organitza l'àrea de Llengua de l'IEB en col·laboració amb la Direcció general de Formació Professional i Formació del Professorat i tindran lloc a l'estiu i durant el curs escolar.

Aquests tallers van dirigits joves nouvinguts de 12 a 17 anys, amb coneixements escassos o nuls de català, que hagin de cursar l'Educació Secundària Obligatòria (ESO) o Batxillerat dins del curs escolar 2019-2020.

No es poden matricular els alumnes nascuts a Balears i els tallers, que són gratuïts, tenen una durada de 40 hores.

El període d'inscripció acaba dia 7 de juny i es pot fer al centre educatiu dels alumnes interessats i en l'IEB.

Els tallers han de tenir un nombre mínim de 12 alumnes i un màxim de 25. En cas que hi hagi més alumnes matriculats, es poden fer dos tallers al mateix centre. Si no s'arriba al mínim exigit, els alumnes podran anar a un altre centre proper on es faci el taller.

El taller començarà dia 1 de juliol i acabarà dia 26 de juliol, amb un horari de dilluns a divendres de 09.30 a 11.30 hores.

Els municipis d'Inca, Maó i Manacor disposaran d'un espai municipal encara per determinar.