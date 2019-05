Obert el termini per adquirir habitatges per als serveis d'acollida municipal de Palma

Publicado 6/5/2019 12:30:07 CET

PALMA DE MALLORCA, 6 Maig (EUROPA PRESS) -

El termini per presentar ofertes al concurs per a l'adquisició d'habitatges per al servei d'acolliment municipal a Palma està obert fins al 30 de maig. En total, es destinaran 948.292 euros procedents de Llei de Capitalitat.

Segons han informat des de l'Ajuntament, els immobles es posaran a la disposició de famílies vulnerables i víctimes de violència de gènere i els gestionaran les Àrees de Benestar i Drets Socials i d'Igualtat, Joventut i Drets Cívics. Aquests pisos permetran completar la xarxa habitacional d'acolliment municipal.

L'objectiu és aconseguir habitatges dignes que tinguin més de 45 metres quadrats i menys de 120 metres quadrats. Podran ser habitatges de quatre, tres, dos o una habitació. A l'hora de valorar les ofertes que es presentin, se seguiran una sèrie de criteris objectius de preu, tècnics i socials.

Dels 950.000 euros, 325.000 es destinaran a pisos per a víctimes de violència de gènere i 650.000 euros, a pisos per acollir famílies. L'accés es vehicularà a través de l'equip de valoració d'acolliment municipal, que actualment determina l'accés als recursos d'acolliment (CRAT, SAM famílies, SAM curta estada).

Segons han recordat, durant 2018, Benestar va tramitar 3.000 ajudes per a habitatge que van sumar 1,2 milions d'euros.