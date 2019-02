Palma acull un festival de novel·la negra amb taules rodones i sessions de cinema a partir d'aquest dimecres

Publicado 6/2/2019 13:09:55 CET

Palma acull a partir d'aquest dimecres i fins al 28 d'aquest mes un festival de novel·la negra que comptarà amb taules rodones, sessions de cinema negre, presentacions de llibres d'aquest gènere i una ruta criminal.

En un comunicat emès per la Conselleria de Cultura, Participació i Esports, s'ha informat que el director de l'Institut d'Estudis Baleàrics (IEB), Francesc Rotger, s'encarregarà de l'acte de presentació del llibre 'Tigres de cristall', de Toni Hill, a les 18.00 hores en la llibreria Quars.

El responsable de l'àrea de literatura, Antoni Planas, participarà en la taula rodona 'Mallorca, els espies i la literatura' el divendres 15 de febrer en la llibreria Embat a les 19.00 hores.

Els autors protagonistes d'aquesta desena edició són Toni Hill, Margarida Aritzeta, Guillem Frontera, Laura Balagué, Sebastià Bennàsar, Félix J. Palma, Carlos Meneses i Àlex Martín.

El festival conclourà amb un concert de jazz, el dia 28, en el Club Jazz Voyeur, amb format de 'jam session', i on Rafa Martin crearà un còctel que denominarà Febrer Negre per a celebrar aquest desè aniversari.

La iniciativa està impulsada per Embat Llibres i Quars Llibres i, així mateix, aquesta Conselleria i l'IEB han donat suport per segon any.